RUMEUR sur Wonder Woman : une information qui ne va pas plaire aux joueurs

Warner Bros. Games avait teasé lors des Game Awards 2021, il y a deux ans donc, un jeu vidéo Wonder Woman développé par Monolith Productions et qui reprendra le système Nemesis de La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre. Un titre encore bien mystérieux, mais qui devrait mettre en scène plusieurs héroïnes.

En attendant d'en savoir davantage sur ce jeu Wonder Woman, les joueurs patientent, mais une offre d'emploi donne un indice qui risque de ne pas plaire, mais qui était en même temps si prévisible. Monolith Productions et Warner Bros. Games recrutent un lead software engineer, gameplay, pour participer au développement du jeu, les studios demandent « de l'expérience pour aider au maintien d'un jeu ou logiciel live ». Eh oui, Wonder Woman pourrait être un énième jeu live service...

Cela n'a rien d'étonnant, le président du groupe Warner Bros. Discovery David Zaslav annonçait récemment vouloir faire de tous ses jeux des titres live service. Un projet qui a de quoi étonner, car si ce modèle économique était populaire il y a quelques années, il a tendance à battre de l'aile. Bungie (Destiny 2) est dans la tourmente, Sony repousse un tas de jeux live service développés par ses autres PlayStation Studios, et même du côté de Warner Bros. Games, Suicide Squad: Kill the Justice League n'arrive pas à hyper les fans malgré ses 20 minutes de gameplay dévoilées hier soir.

Pour en revenir à Wonder Woman, Warner Bros. Games et Monolith Productions n'ont rien confirmé concernant le modèle économique du jeu, il faudra encore patienter. Croisons les doigts pour que le titre refasse parler de lui prochainement, comme aux Game Awards 2023 ? D'ici là, vous pouvez retrouver La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre à partir de 7,95 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.