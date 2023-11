PlayStation Studios : les ambitions dans le domaine des jeux live service prennent du plomb dans l'aile, de multiples reports opérés

Comme vous avez pu le lire via notre article récapitulatif, Sony a fait part de ses résultats trimestriels, qui sont très bons du côté des jeux vidéo et donc pour PlayStation. Mais il a aussi été fait mention d'un impact du changement de dates de sorties d'une partie des jeux first-party en cours de développement. Nous en savons un peu plus à ce sujet et cela concerne les ambitions dans le domaine des jeux dits live service. C'est le CFO et COO Hiroki Totoki qui a fait part de cela durant l'appel aux investisseurs. Pour rappel, il remplace actuellement Jim Ryan et deviendra PDG par intérim au 1er avril prochain. D'ailleurs, à ce sujet, il ne compte pas rester plus d'un an à ce poste et s'assurera durant cette période de trouver un digne successeur au président sortant et d'assurer une transition en douceur. Sous l'impulsion de son prédécesseur, il avait été décidé d'optimiser le portfolio de jeux live service PlayStation, comme rappelé en mai dernier durant une présentation stratégique, et ce notamment grâce à l'expertise de Bungie en la matière (nous reviendrons ultérieurement sur les licenciements opérés par le studio). Ce sont donc pas moins de 12 projets de jeux en tant que services qui sont dans les cartons et Jim Ryan comptait en sortir 10 d'ici mars 2026, mais sans pour autant abandonner les jeux solos classiques.

Eh bien, la moitié de ces jeux live service est donc reportée au-delà de l'année fiscale 2025, qui se terminera le 31 mars 2026 pour Sony, en raison d'inquiétude quant à leur qualité. Six jeux de ce type sortiront donc bien avant cette date, du moins si tout va bien. Voici ce que Hiroki Totoki a déclaré, rapporté par VGC :

Nous examinons cela... nous essayons autant que possible de garantir que [ces jeux] soient appréciés et aimés par les joueurs pendant longtemps. [Sur] les 12 titres, six seront publiés d'ici [la fin de, NDLR] l'exercice fiscal 25 – c'est notre plan actuel. [Quant aux] six titres restants, nous y travaillons toujours. C'est le nombre total de live service et titres multijoueurs, [et] à moyen et long terme, nous voulons [pousser] ce type de service et c'est la politique inchangée de l'entreprise. Ce n'est pas comme si nous restions bloqués sur certains titres, mais la qualité de jeu devrait être la chose la plus importante.

Parmi eux, il devrait tout de même y avoir Marathon, l'extraction shooter de Bungie, puisque Jason Schreier parlait d'un report en 2025 au lieu d'une sortie l'année prochaine. Difficile de savoir lequel des autres projets connus pourrait être impacté sinon. Aux dernières nouvelles, ça allait mal pour le jeu multijoueur The Last of Us de Naughty Dog, sans parler des licenciements dans le studio...

SIE London Studio développe de son côté un jeu ambitieux, mais encore bien mystérieux, se déroulant dans un univers fantastique et qui répondrait au nom de code « Camden ». Guerrilla Games a son Horizon Online, tandis que Haven Studios a d'ores et déjà présenté Fairgame$, un jeu de braquage futuriste avec du PvP et faisant pas mal penser à Watch Dogs et Firewalk Studios a introduit le shooter multijoueur PvP Concord, qui était prévu pour 2024. La licence MLB The Show était également considérée comme faisant partie du catalogue live service, alors les prochains épisodes annualisés sont peut-être aussi comptés dedans.

