PlayStation Studios : jeux services, exclusivité console avant la sortie PC, avenir de la PS4... Hermen Hulst évoque sa stratégie pour la suite

Alors que PlayStation Studios étend de plus en plus son empire sur PC, Hermen Hulst, directeur de cette branche dédiée au développement de jeux, s'est entretenu avec plusieurs médias. L'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur la stratégie vidéoludique de Sony Interactive Entertainment pour les années à venir.

Chez Axios, il a déclaré que la société préparait davantage de game as a service, des jeux dont le contenu évoluera avec le temps, et qu'il « n'excluait pas d’intégrer certaines des franchises existantes préférées des joueurs » dans des expériences du genre. Elles seront en revanche développées par de nouveaux partenaires comme Haven ou Firesprite, et parfois des équipes internes, mais les gros studios continueront à principalement œuvrer sur des jeux solos, de la trempe de certains des plus récents qui sont les plus rentables de la firme.



Il rappelle que PlayStation Studios veut aussi se faire une place sur le marché mobile, une envie initiée par le rachat de Savage Game Studios. Et il précise aussi que la fin de l'ère PS4 n'est toujours pas prévue, alors que des versions old gen seront toujours développées au cas par cas.

Nous ne voulons certainement pas oublier les millions de joueurs actifs sur PS4 et nous voulons nous assurer qu’il y a aussi d’excellents jeux pour eux. Nous l’évaluons au cas par cas.

Pour ce qui est des portages PC, il indique qu'il s'agit d'une manière facile pour SIE de se faire de l'argent afin de le réinvestir dans de nouvelles productions. Chez Julien Chièze, il a précisé qu'il devrait y avoir toujours au moins un an d'exclusivité des productions PS4 et PS5 avant leur arrivée sur PC, sauf pour les game as a service, qui pourraient sortir en simultané pour construire une communauté forte.

Je pense qu'à l'avenir nous verrons au moins une année entre la sortie d'un de nos jeux sur PlayStation, puis sur PC. Probablement à l'exception des jeux services. Ces jeux live sont un peu différents par nature, car vous avez besoin d'une forte communauté, d'un engagement important dès le début, dès le lancement. Donc pour ce type de jeux, nous pourrions effectuer des sorties simultanées entre PC et PlayStation.

Sinon, dans un entretien avec Reuters, il a déclaré que si l'investissement de SIE dans FromSoftware était avant tout là pour des participations sur le terrain du jeu vidéo, il n'excluait pas d'un jour livrer une adaptation de ses licences menée par PlayStation Productions.

Vous devriez penser aux collaborations du côté du développement de jeux avant tout, mais il n’est pas non plus impensable avec nos efforts PlayStation Productions que nous explorions des opportunités.

La prochaine grande étape pour PlayStation Studios reste le lancement du PSVR 2 début 2023. D'ici là, vous pouvez aussi précommander God of War Ragnarok à partir de 69,99 € à la Fnac.

Lire aussi : RUMEUR sur PlayStation : le leak d'un document révèle plusieurs jeux PS5 en développement, dont Horizon Online, et un portage PC de Forbidden West