PlayStation Studios rachète Savage Game Studios, une nouvelle équipe sur un jeu d'action AAA live-service... pour les mobiles

Sony Interactive Entertainment ne s'en cache pas, il veut étendre son empire au-delà de son parc de consoles. C'est pourquoi il porte de plus en plus de ses hits sur PC et prévoit de renforcer sa présence sur mobiles avec une division dédiée au sein de son groupe de développeurs des PlayStation Studios.

Elle va s'étendre cette année avec l'acquisition de Savage Game Studios, une nouvelle équipe basée à Berlin et Helsinki depuis 2020 emmenée par Michail Katkoff (Rovio, Zynga, Fun Plus, Supercell), Nadjim Adjir (Wargaming, Rovio, Gree) et Michael McManus (Wargaming, Insomniac, Kabam). Cette équipe travaille d'ores et déjà sur un jeu d'action AAA en live-action pour iOS et Android (basé sur une célèbre franchise ?) et sera le premier pilier de PlayStation Studios Mobile Division. Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios, a partagé la bonne nouvelle sur le PlayStation Blog.

Bonjour à la communauté PlayStation !

Aujourd’hui, nous avons annoncé la signature de notre accord définitif concernant l’achat de Savage Game Studios, une équipe de créateurs incroyablement talentueux, comptant à leur actif de nombreuses années d’expérience dans le développement de jeux mobiles populaires dans le monde entier. Ce studio a été fondé il y a quelques années, avec la vision d’explorer sans crainte de nouvelles idées audacieuses. Nous partageons leur quête d’innovation continue, ainsi que la volonté d’élargir notre public et d’accueillir toujours plus de personnes dans l’univers PlayStation. Cette équipe s’est ainsi imposée comme un choix idéal pour agrandir la famille PlayStation Studios.

Je laisse à présent la parole à Michail Katkoff, PDG et cofondateur de Savage Game Studios, afin qu’il nous en dise plus sur son équipe :

Merci, Hermen, et bonjour à toute la communauté PlayStation !

Fondé en 2020 et dirigé par moi-même ainsi que mes cofondateurs Nadjim Adjir et Michael McManus, Savage Game Studios est le fruit de nos nombreuses années d’expérience dans le développement de jeux mobiles, qui ont donné vie à des franchises ayant connu un franc succès à l’échelle internationale. Notre vision directrice consistait à mettre en place un espace créatif, faisant de l’expérimentation et de la prise de risques non pas des écueils à éviter, mais une philosophie à adopter. Nous avons tous collaboré avec de grands studios, et bien que nous respections les avantages apportés par des ressources conséquentes, nous voulions continuer à opérer à petite échelle, afin de conserver notre agilité et notre liberté de choix.

« Dans ce cas, pourquoi rejoindre PlayStation Studios ? », me demanderez-vous. Si nous avons conclu cette entente, c’est parce que nous pensons que la direction de PlayStation Studios, en plus de respecter notre mode de fonctionnement et notre vision de la réussite, partage notre goût de l’innovation. Ajoutant à cela la possibilité de puiser dans le catalogue incroyable de franchises PlayStation, ainsi que de bénéficier de l’ampleur de l’assistance que seul PlayStation Studios peut offrir, et la question n’est pas tant « Pourquoi les rejoindre ? » que « Pourquoi ne pas les rejoindre ? ».

Au nom de tous les membres de Savage Game Studios, merci de nous accueillir. Il nous tarde de vous révéler nos projets en cours !

Nous vous l’avions déjà assuré alors que nous prévoyions de sortir certains jeux sur PC, et nous vous le répétons aujourd’hui : nos activités au-delà du monde des consoles ne diminuent en rien notre dévouement envers la communauté PlayStation ni notre passion pour la création d’expériences narratives à un joueur exceptionnelles. Ce fut une année extraordinaire pour les jeux PlayStation 5 et PlayStation 4, avec des sorties de titres majeurs comme Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, MLB The Show 22, auxquels s’ajoutera le tant attendu God of War Ragnarok le 9 novembre. PlayStation VR2 point également à l’horizon, promettant un fossé technologique du point de vue de la présence et de l’immersion, lequel sera renforcé par des jeux d’exception comme Horizon: Call of the Mountain. En outre, nous sommes fiers de nos prochaines sorties sur PC, dont Uncharted: Legacy of Thieves Collection et Marvel’s Spider-Man, qui donneront aux joueurs ne disposant d’aucune console PlayStation un aperçu de notre catalogue d’excellents jeux développés en interne.

De la même manière, nos efforts portant sur la création de jeux mobiles s’ajouteront harmonieusement à nos activités existantes, de façon à proposer au public de nouvelles manières d’interagir avec notre contenu et d’atteindre de nouvelles audiences qui ne connaissent pas encore l’univers PlayStation ni nos jeux. Savage Game Studios intègre une nouvelle division de PlayStation Studios dédiée aux jeux sur mobile, qui fonctionnera indépendamment de notre département de développement sur consoles. Cette nouvelle division se concentrera sur la création d’expériences mobiles innovantes basées sur les franchises PlayStation actuelles et à venir.

Je compte sur vous pour accueillir comme il se doit Savage Game Studios. Si vous appréciez le jeu sur mobile en plus de celui sur console ou PC, j’espère que vous attendrez avec impatience les expériences qu’ils nous proposeront bientôt. Je peux d’ores et déjà vous dire qu’ils travaillent sur un jeu d’action AAA pour mobile non encore dévoilé. Il est encore trop tôt pour en révéler davantage, mais je me réjouis d’avance des annonces à venir.

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches !