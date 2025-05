Fairgames : un énorme changement à la direction du jeu live service de Haven (PlayStation Studios)

Les projets de jeux live service chez Sony, c'est compliqué. Malgré l'échec cuisant de Concord et la fermeture du studio de développement Firewalk Studios, le géant japonais a encore un projet de jeu live service dans les cartons : Fairgame$. Un jeu de braquage coopératif développé par Haven Studios, fondé par Jade Raymond et racheté par Sony en 2022. Mais cette nuit, une nouvelle information est tombée.

Selon les informations de Jason Schreier (Bloomberg), Jade Raymond a quitté Haven Studio. La raison de ce surprenant départ n'est pas donnée, mais les sources du journaliste expliquent qu'un test externe de Fairgames a eu lieu il y a quelques semaines et certains développeurs seraient « préoccupés par l'accueil réservé au jeu et son avancement ». Contacté par Jason Schreier, un porte-parole de PlayStation a confirmé le départ de Jade Raymond :

Jade Raymond a été une partenaire incroyable et une visionnaire pour la fondation de Haven Studios. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour son leadership et ses contributions, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son histoire.

Alors, quel avenir pour Haven Studios sans sa fondatrice ? Eh bien PlayStation assure qu'il est « déterminé à soutenir Haven Studios et ravi de poursuivre le voyage » avec Marie-Eve Danis et Pierre-François Sapinski, les nouveaux codirecteurs du studio basé à Montréal. Cependant, le jeu prendra du retard. Comme l'affirmait déjà Jeff Grubb en début d'année, Fairgames aurait bien été repoussé au printemps 2026. Officiellement, aucune date n'a été dévoilée, mais en interne, Haven Studios et Sony comptaient à l'origine lancer le titre cet automne. Dernière information, de l'ordre du détail, Fairgame$ s'appelle désormais Fairgames, sans le dollar.

Ces dernières années restent compliquées pour Jade Raymond. Productrice des Sims Online chez Electronic Arts, la Canadienne est surtout connue pour avoir produit les premiers Assassin's Creed, avant de retourner chez EA pour fonder Motive Studios (Mass Effect: Andromeda), puis elle concevait un jeu vidéo Star Wars avec Visceral Games et Amy Hennig, qui n'a jamais vu le jour. Jade Raymond a ensuite rejoint Google pour diriger Stadia Games and Entertainment, le projet fut un échec et elle quitta le groupe, avant de fonder Haven Studios avec le soutien de Sony. Haven a rapidement été racheté pour devenir PlayStation Studios, mais sans Jade Raymond désormais...

