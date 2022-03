Haven Studios : l'équipe de Jade Raymond financée par Sony rejoint les PlayStation Studios

La course aux rachats se poursuit du côté des géants de l'industrie vidéoludique et, en ce début de semaine, c'est du côté de Sony Interactive Entertainment qu'une nouvelle vient d'être partagée. Après Bungie en janvier, les PlayStation Studios accueillent donc un nouveau membre qui n'a rien d'une surprise, puisqu'il s'agit de Haven Studios. Fondé par Jade Raymond et dévoilé au grand public il y a un an, il a la particularité d'avoir été financé par SIE. De plus, nous savions déjà que son tout premier projet se destine aux PS5 et PC, les deux plateformes visées par le constructeur désormais, un jeu qui lorgnera apparemment le contenu live service.

Hermen Hulst confie sur le PlayStation Blog avoir été séduit par la vision qu'a Haven d'une expérience multijoueur moderne, qui constituera donc à l'avenir une nouvelle licence PlayStation. N'oublions pas également que trois projets avaient été présentés en interne et que tous ont alors été retenus, le studio a donc déjà de bonnes perspectives d'avenir si tout se passe bien. Jade Raymond a également pris la parole à cette occasion.

Aujourd’hui, je suis ravi de vous annoncer que Haven Studios rejoint officiellement PlayStation Studios ! Jade Raymond nous gratifie de toute son expérience dans le domaine, ainsi que de sa passion débordante pour la création de jeux. L’équipe de direction de Haven se compose également de vétérans du secteur, qui ont participé à la création de jeux et de franchises emblématiques que beaucoup d’entre nous apprécient encore aujourd’hui. Nous avons commencé à travailler avec Jade et son équipe début 2021, alors que l’annonce de la création de Haven Studios était imminente. Dès le départ, nous avons été inspirés par la vision de Haven visant à réunir les joueurs au sein d’une expérience multijoueur positive et significative. Nous avions toute confiance en leur expertise créative et technique pour mener à bien un projet aussi ambitieux. Nous étions ravis d’investir dans cette aventure dont le but est de créer une nouvelle franchise originale pour PlayStation. Nous avons eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Haven l’année dernière et nous avons été impressionnés par la croissance et les progrès du studio. Aujourd’hui, alors que nous allons souffler la première bougie de notre partenariat officiel, nous sommes ravis de les accueillir chez PlayStation. Il nous tarde de voir ce que l’avenir réserve à Haven Studios. Bienvenue dans la famille PlayStation Studios, Haven ! Hermen Hulst

Head of PlayStation Studios Il y a un an ce mois-ci, Haven Studios a embarqué pour une aventure avec une petite équipe, mais de grandes ambitions. Notre objectif était de bâtir un studio nous permettant de créer les jeux que nous avons toujours voulu créer, des jeux auxquels nous avions réellement envie de jouer ! Nous avons réalisé des progrès incroyables en si peu de temps grâce à notre équipe passionnée et à ses efforts exceptionnels. Chez Haven, nous avons établi une culture basée sur la gentillesse, la flexibilité et le courage de laisser libre cours à sa créativité. Notre première franchise pour PlayStation est sur le point d’offrir une expérience multijoueur AAA avec un monde en constante évolution centré sur la liberté, la passion et l’entrain afin de divertir les joueurs pendant des années.

Aujourd’hui, l’équipe Haven entame une nouvelle étape de son aventure en rejoignant la famille PlayStation Studios. Le fait de travailler avec Hermen, Connie Booth et toute l’équipe de PlayStation l’an dernier a été un temps fort de notre carrière. SIE est un véritable soutien qui comprend tout à fait ce qu’est le processus créatif et ce qui fait un hit AAA. Ils nous ont donné carte blanche pour donner vie à notre projet audacieux et réaliser nos rêves. Nous sommes donc ravis de saisir cette opportunité de renforcer notre partenariat. En tant que studio interne à SIE, nous aurons la chance de collaborer avec certaines des équipes de développement les plus célèbres au monde, notamment des studios comme Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule ou encore Insomniac Games, les créateurs de jeux qui nous inspirent depuis des années en tant que joueurs et développeurs. Nous avons hâte d’apprendre de ces studios de renommée mondiale ainsi qu’avec les équipes créatives, techniques et marketing exceptionnelles dont l’expertise nous permettra de créer des jeux encore plus incroyables pour les joueurs. Un grand merci à toute l’équipe de Haven. Cette année a été l’une des plus enrichissantes de toute ma carrière. Il nous tarde d’en dévoiler davantage aux joueurs du monde entier. Nous entamons à peine ce qui sera sûrement une aventure merveilleuse qui s’étendra sur plusieurs générations. – Jade Raymond

CEO and Founder, Haven Studios

