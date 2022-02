Haven Studios : Jade Raymond développe un jeu en ligne « persistant et évolutif » pour PS5 et PC

Jade Raymond est passée par Ubisoft, Electronic Arts puis Google, et elle a fondé l'année dernière Haven Studios, un studio de développement indépendant financé par Sony en personne. Une nouvelle aventure plus modeste pour la productrice canadienne, qui a déjà recruté du beau monde pour la rejoindre à Montréal.

Et justement, Jade Raymond et le cofondateur Pierre-François Sapinski se sont récemment entretenus avec Le Devoir, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les ambitions de Haven Studios. D'après eux, leur situation est idéale, avec « la latitude d’un éditeur indépendant et les moyens d’un grand studio », et ils développement actuellement « un environnement en ligne persistant et évolutif » pour PC et PlayStation 5. D'ailleurs, Haven Studios devrait prochainement avoir le soutien technique de Mark Cerny, architecte de la PS5 qui apportera son savoir-faire pour exploiter au mieux les capacités techniques de la console de salon de Sony. Chose intéressante, Sony a d'abord demandé à Haven Studios de lui proposer trois projets afin de juger le plus viable, mais tous ont été retenus. Jade Raymond et son équipe ont tout de même voulu se concentrer sur un seul jeu à la fois, ce fameux titre en ligne pour PC et PS5.

Des déclarations pas si étonnantes, Sony ayant annoncé récemment vouloir sortir 10 jeux live service exclusifs d'ici 4 ans. Le titre de Haven Studios fait sans doute partie de cet objectif, reste désormais à patienter pour savoir à quoi il ressemblera. Vous pouvez retrouver des accessoires pour PS5 sur Amazon.