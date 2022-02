PS5 : PlayStation veut sortir 10 jeux live service exclusifs d'ici 4 ans

Sony Interactive Entertainment est plus connu pour ses jeux solos marquants que pour ses produits multijoueurs. Mais à l'époque du live service et des expériences qui durent dans le temps, il va bien falloir qu'il se mette à la page, en proposant en parallèle des expériences en ligne évolutives pour la PS5, et peut-être encore pour la PS4.

Il a déjà tenté l'expérience avec Destruction AllStars (disponible à partir de 10,09 € sur Amazon.fr), qui n'a pas marché autant que prévu. Et il pourrait remettre le couvert avec le projet Twisted Metal au cœur de rumeurs depuis plusieurs mois, voire avec le jeu The Last of Us en multijoueur, ou même Gran Turismo 7 dans un sens. À l'occasion de son dernier bilan financier, SIE a carrément confié qu'il développait 10 nouveaux jeux en live service pour une sortie avant fin mars 2026, soit d'ici 4 ans. Cela ne veut pas forcément dire qu'il freinera les expériences narratives pour autant, mais celles-ci pourraient être accompagnées de contenu en ligne évolutif, et surtout que davantage de productions multijoueurs vont être développées en parallèle. L'éditeur se basera-t-il sur des licences connues, ou proposera-t-il des franchises inédites ?



Tout est possible, mais une chose est sûre : le directeur financier Hiroki Totoki veut que ses équipes s'inspirent et utilisent l'expérience du nouvellement acquis Bungie sur ces futurs projets.

Nos studios apprendront de Bungie, c’est un souhait fort d'avoir Bungie à nos côtés et qu'il soit prêt à travailler en étroite collaboration avec nous.

L'avenir de la PlayStation 5 se fera donc en partie avec des jeux en ligne : une bonne nouvelle pour vous ?

