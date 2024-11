BON PLAN PS5 et PS4 : des jeux PlayStation en soldes, à partir de 9,99 € pour le Black Friday

Cdiscount propose une large sélection de jeux PS4 et PS5 à prix réduits. Que vous recherchiez des classiques incontournables ou les dernières aventures, trouvez votre bonheur parmi ces offres organisées par tranches de prix.

Jeux à moins de 10 €

Destruction AllStars - PS5

Un jeu multijoueur explosif mêlant combats de véhicules et stratégie. Une affaire en or à ce prix !

Voir l'offre - Prix promo : 9,99 €

God of War - PS4 HITS

Rejoignez Kratos et Atreus dans une aventure mythologique épique.

Voir l'offre - Prix promo : 9,99 €

Bloodborne - PS4 HITS

Un incontournable du genre action-RPG, avec un univers sombre et captivant.

Voir l'offre - Prix promo : 9,99 €

God of War 3 Remastered - PS4 HITS

(Re)vivez l’épopée brutale de Kratos dans cet opus mythique.

Voir l'offre - Prix promo : 9,99 €

Uncharted Collection - PS4 HITS

Les premières aventures légendaires de Nathan Drake dans une édition immanquable.

Voir l'offre - Prix promo : 9,99 €

The Last of Us Remastered - PS4 HITS

(Re)découvrez cette œuvre magistrale qui a redéfini le storytelling dans le jeu vidéo.

Voir l'offre - Prix promo : 9,99 €

Ratchet & Clank - PS4 HITS

Un jeu hilarant et bourré d’action, parfait pour toute la famille.

Voir l'offre - Prix promo : 9,99 €

Jeux entre 20 € et 30 €



The Last of Us Part II - PS4

Une suite magistrale à l’un des jeux les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo.

Voir l'offre - Prix promo : 27,99 €

Helldivers 2 - PS5

Plongez dans des batailles tactiques en coopération dans cet univers sci-fi explosif.

Voir l'offre - Prix promo : 27,99 €

Jeux à plus de 30 €

The Last of Us Part 2 Remastered - PS5

Revivez l’aventure d’Ellie et Joel avec des graphismes améliorés et une fluidité parfaite sur PS5.

Voir l'offre - Prix promo : 36,99 €

Astro Bot - PS5

Un jeu d’aventure familial mettant en avant les fonctionnalités innovantes de la PS5.

Voir l'offre - Prix promo : 54,99 €





Avec des prix démarrant à 9,99 €, c’est l’occasion rêvée de compléter votre collection avec des titres cultes et récents. Ne tardez pas, ces bonnes affaires ne resteront pas disponibles longtemps !