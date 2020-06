Bungie recrute pour une nouvelle licence, un RPG multijoueur connecté avec du loot et des donjons en vue

Ce soir, Bungie va dévoiler la prochaine extension ainsi que la prochaine saison de contenu de Destiny 2, son FPS qui se veut désormais être un « MMO d'action dans un monde évolutif unique » comme l'a encore décrit Luke Smith dans son Director's Cut de février 2020. Pour autant, ce n'est plus la seule licence en développement au sein du studio de Bellevue, plusieurs devant voir le jour d'ici 2025 si tout se passe sans accro. Certains diront que cela se ressent dans le contenu saisonnier du jeu compte tenu de ce qui a été proposé jusqu'à présent, et d'autant plus au cours de la Saison des Dignes. Que cela en soit la raison ou non, Bungie a toujours eu du mal à proposer suffisamment de contenu pour Destiny sans faire appel à de l'aide extérieure, qu'il n'a plus à présent, et reconnait des problèmes d'allocation de ressources de développement non optimales. Avec une telle ambition de devenir un studio multi-franchise, il n'y a donc rien de surprenant à apprendre que des recrutements sont en cours, comme en témoignent des offres d'emplois postées sur son site. Plusieurs ont ainsi retenu notre attention du fait qu'elles indiquent clairement que les postes à pourvoir sont destinés à une nouvelle licence non nommée, qui pourrait donc tout aussi bien être le mystérieux Matter qu'autre chose.

La première concerne un Investment Designer qui devra concevoir des systèmes de loot et d'activité, tout en assurant la maintenance d'une base de données d'objets faisant partie de l'économie de jeu. De l'expérience dans les systèmes fondamentaux des RPG est évidemment attendue. Tout aussi intéressante, voici une partie de la description du poste :

Vivre dans une base de données géante de centaines de babioles, d'armes et d'armures n'est pas nouveau pour vous. Ni de créer un système pour distribuer intelligemment ces objets dans le donjon d'un nécromancien.

Alors, non, cela ne signifie pas que ce mystérieux projet mettra en scène un tel personnage, un ancien employé ayant rédigé ce type de description expliquant qu'il ne faut pas tout prendre au sens littéral, le but étant ici de donner une idée de la culture d'entreprise. Pour autant, tout laisse donc penser qu'il s'agira d'un jeu de rôle pouvant lorgner sur le genre dungeon crawler ou un Diablo-like.

La deuxième offre concerne un Senior Lead Combat Designer maîtrisant les systèmes de combat en tout genre (IA, équipement) et sachant concevoir et équilibrer une sandbox, en plus de potentiellement être capable de diriger de petites équipes et de disposer d'expérience dans les jeux compétitifs. Oui, cela pourrait tout aussi bien correspondre à Destiny s'il n'y avait pas la mention de nouvelle IP, surtout avec cette accroche :

Passez-vous des heures à frapper les mannequins de combat dans les MMO avec toutes les capacités de votre grimoire ? Êtes-vous au sommet des compétences dans votre jeu compétitif préféré ? « TTK » est-il écrit de manière obsessionnelle dans vos carnets ?

Nous pourrions presque croire que c'est Luke Smith en personne qui a rédigé l'annonce. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'une certaine dimension PvE sera présente, avec potentiellement du PvP compétitif. Un Senior Online Engineer est également recherché côté ingénieurs, ayant de l'expérience avec les games as a service, confirmant donc au passage l'envie du studio de continuer à proposer un univers multijoueur en ligne en perpétuelle évolution. Enfin, la fiche de poste pour un Directeur artistique indique que le ton devrait être « comique avec des personnages joyeux et fantaisistes » et les designs capables d'inspirer les fans cosplayeurs.

Tous ces détails sont donc assez révélateurs des ambitions de Bungie pour l'une de ses nouvelles licences, qui pourrait donc reprendre les codes appréciés et bien connus de Destiny en les portant dans un tout nouvel univers. Il faudra sans doute quelques années avant de découvrir le résultat, en espérant que les erreurs du passé servent de leçon au studio.