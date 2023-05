Fairgame$ : Jade Raymond et Haven Studios dévoilent leur premier titre, ce sera un jeu de braquage compétitif

Jade Raymond a fondé Haven Studios, qui n'a rien sorti mais qui planche sur une expérience multijoueur. Cela a suffisamment séduit Sony pour que l'équipe rejoigne les PlayStation Studios après un rachat, et à l'occasion du PlayStation Showcase de ce soir, nous découvrons enfin ce jeu :

Ce premier jeu de Haven Studios, c'est Fairgame$, un titre qui n'a eu droit à qu'à une bande-annonce en images de synthèse, mais le directeur créatif Mathieu Leduc apporte quelques précisions :

Je suis ravi de pouvoir en enfin vous dévoiler le projet sur lequel l’équipe de Haven travaille. Notre nouvelle franchise, Fairgame$, est une interprétation moderne du genre du braquage. Pour faire court, il s’agit d’un jeu de braquage compétitif haletant, dans lequel vous rejoindrez un mouvement clandestin bien décidé à voler les ultra-riches pour redistribuer les richesses.

J’ai toujours été passionné par la création de nouvelles franchises offrant un certain degré de mystère et s’intéressant à différentes sous-cultures de la société. À bien des égards, j’ai l’impression que mon expérience personnelle et l’expérience collective de l’équipe, que nous avons acquises en créant de nouvelles franchises et des jeux multijoueur captivants, nous ont menés ici. Avec Fairgame$, vous aurez l’occasion d’enfreindre les règles sous les traits d’un Robin des Bois moderne, d’un fan de sensations fortes ou d’un collectionneur de butin. Infiltrez-vous dans des endroits interdits du monde entier, remplissez-vous les poches comme un enfant lâché dans une boutique de sucreries et contrecarrez les plans odieux de milliardaires qui se pensent intouchables.

Nous avons fondé Haven afin de créer les jeux auxquels nous adorons jouer. Puisque nous sommes fans de jeux compétitifs en multijoueur, Fairgame$ est né d’un désir de créer un nouveau type de jeu en JcJ avec un gameplay en mode sandbox. Nous voulons offrir une nouvelle expérience multijoueur qui récompense la créativité et la maîtrise, tout en agrémentant chacune de vos parties d’histoires étonnantes.

Au sein de l’équipe, nous partageons tous cette volonté de créer des expériences multijoueur accessibles et inclusives capables de souder les communautés. Cet enthousiasme partagé est le moteur de notre jeu de braquage. C’est ce qui vous encourage à collaborer pour planifier et mener à bien des braquages de haut vol de la manière qui vous convient.

Fairgame$ sortira sur PS5 et PC, et nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme au sujet du jeu. Pour le moment, nous travaillons à plein régime pour donner vie à Fairgame$ et vous en dirons davantage dès que possible.

Je tiens à remercier toute l’équipe de Haven pour son travail exceptionnel et la passion dont elle fait preuve au quotidien.