Fairgame$ : où est passé le jeu de braquages de Jade Raymond ?

C'est en mai 2023 que les joueurs ont découvert Fairgame$, un jeu de braquages compétitif et live service édité par Sony et développé par Haven Studios, la nouvelle équipe de Jade Raymond. Un titre qui n'a clairement pas fait sensation et qui se fait surtout discret depuis son annonce il y a un an et huit mois.

Pourtant, Haven Studios continue de développer Fairgame$, qui n'a pas de date de sortie officielle. D'après le journaliste Jeff Grubb, qui a publié un nouvel épisode de son podcast Giant Bomb ce week-end, la sortie de Fairgame$ aurait été repoussée à 2026 en interne. Sony compte sans doute éviter un échec similaire à celui de Concord en revoyant sa copie, ce qui va prendre du temps.

Jade Raymond s'est fait remarquer chez Ubisoft en produisant les premiers Assassin's Creed, elle a ensuite fondé Motive Studios, puis a rejoint Visceral Games pour travailler sur un jeu Star Wars avec Amy Hennig. Un titre finalement annulé, la conceptrice est alors partie chez Google pour diriger Stadia Games and Entertainment, autant dire qu'elle enchaîne les mésaventures ces dernières années.

Lors de son annonce, Fairgame$ se présentait comme « une interprétation moderne du genre du braquage » permettant « d'enfreindre les règles sous les traits d'un Robin des Bois moderne » avec « un nouveau type de jeu en JcJ avec un gameplay en mode sandbox ». De bien belles promesses pour ce jeu attendu sur PlayStation 5 et PC, reste à savoir si les joueurs seront réceptifs à cette proposition lorsque le titre live service sortira.