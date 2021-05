PlayStation détaille sa stratégie d'expansion passant par la Chine, les PC et mobiles, quelques statistiques intéressantes partagées

C'est cette nuit que Sony a tenu son IR Day 2021, sa présentation annuelle aux investisseurs qui a donc mis en avant les divers segments de la société dont celui dédié aux jeux et aux services PlayStation avec Jim Ryan en tant que représentant de la branche, rien de plus logique. Outre un aperçu du living room de ce dernier et une drôle de bourde du PowerPoint entourant le prochain God of War, ce fut l'occasion d'en apprendre davantage sur la stratégie de SIE, qui ne se limite plus aux consoles désormais, bien qu'elles soient au cœur de l'écosystème.

Pour commencer, 2020 a été une année de transition record pour la branche PlayStation en termes de revenus, qui est donc plus que jamais rentable pour Sony. La PS5 s'est pour rappel écoulée à 7,8 millions d'exemplaires au 31 mars 2021 malgré la pénurie et l'objectif est de bâtir la plus grosse plateforme de l'histoire de la marque, ce qui est donc bien parti, avec pour cible plus de 50 % de part de marché en plus rien qu'avec ce hardware. D'ailleurs, le modèle avec lecteur de disque ne devrait plus être vendu à perte dès le mois de juin ! Sony Interactive Entertainment s'attaque désormais au marché chinois avec le récent lancement de la console sur ce territoire, qui compte énormément dans la stratégie de l'entreprise.

PlayStation cherche donc à s'étendre en dehors de ses marchés classiques (Europe, Australie, Amérique du Nord et Japon), les pays émergents et d'Asie représentant désormais 10 % de ses revenus. La Chine ayant par exemple une forte population de joueurs PC, c'est l'une des cibles qu'il cherche à atteindre, d'où la sortie d'anciennes exclusivités PS4 sur cette plateforme, dont à priori Uncharted 4 prochainement.

Pour autant, et devant l'évolution du marché global avec les mobiles générant d'énormes revenus chez la concurrence alors que ceux des consoles et PC stagnent, c'est aussi vers les smartphones et tablettes que se porte le regard de la branche, qui devrait y amener ses licences à l'avenir. Voici ce qu'a déclaré Jim Ryan à ce sujet comme rapporté par VGC :

PlayStation propose un vaste catalogue d'IP (licences, NDLR) propriétaires diverses qui peuvent passer au jeu sur smartphone et compléter nos jeux AAA ou nos jeux live service. Nous explorons le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l'écoute. Grâce à des investissements dans les IP, à la collaboration du groupe au sein de Sony, à des investissements dans les réseaux sociaux et mobiles, nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de continuer à élargir notre communauté et d'accueillir des millions de nouveaux joueurs dans la famille PlayStation.

Avec ses nombreux studios first party et de récents partenariats prometteurs (Haven et Firewalk), les PlayStation Studios disposent d'une sacrée force de frappe il faut bien l'avouer, sans parler du secteur de la réalité virtuelle avec le prochain casque qui nous a été teasé. Les jeux live service et collaborations avec d'autres branches de Sony comptent aussi dans la stratégie globale, ce que nous avons déjà pu constater au travers de multiples projets en cours.





Sinon, quelques statistiques valant le coup d'œil ont été données. La première à relever concerne la part de joueuses dans la communauté PlayStation (PS4 et PS5), qui est désormais de 41 % alors qu'elle n'était apparemment que de 18 % sur PS1 (rien n'est dit sur la manière d'obtention de ces pourcentages), une belle évolution. L'autre, c'est l'âge moyen des joueurs. Ainsi, si les 13-18 ans étaient majoritaires à l'époque de la PS1, ce sont désormais les 31-36 ans qui sont en tête, signe que les adeptes de la première heure sont encore présents même si la répartition est plus lissée maintenant.

Le temps de jeu moyen des utilisateurs de PS5 est supérieur à celui des joueurs PS4, un autre signe du succès grandissant de la console. Enfin, ceux ayant un modèle de PlayStation 5 sans lecteur dépensent plus d'argent, mais moins dans les jeux et davantage pour des DLC et microtransactions. Cela va sans doute de pair avec les 25 % de revenus générés sur le PlayStation Store par les free-to-play en 2020-21.

Et si vous vous demandiez quel succès rencontre le PlayStation Now, il se porte à merveille avec 3,2 millions d'inscrits aux dernières nouvelles, contre seulement 1,8 million lors de l'année fiscale précédente. Les utilisateurs préfèrent néanmoins télécharger leurs jeux que de les streamer, le cloud gaming a donc encore du mal à s'implanter de ce côté.

Plus étonnant et sans doute un peu maladroit, un slide présente un graphique faisant la comparaison entre le nombre de joueurs actifs et le nombre de cas de COVID-19 par semaine aux États-Unis et en Allemagne, le tout saupoudré de taux de vaccination... Nous vivons décidément à une drôle d'époque.

