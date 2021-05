God of War : un nom et un logo pour la suite apparus lors d'une présentation, mais la vérité est ailleurs...

L'an dernier, Santa Monica Studio a clôturé comme il se doit la présentation des jeux de la PS5 avec l'officialisation du prochain God of War en ne nous montrant rien de plus que le symbole de l'oméga déjà utilisé pour l'épisode de 2018, cette fois orné de runes signifiant Ragnarök et la phrase « Ragnarök is coming » avec l'année 2021 pour conclure le tout. Devant tant d'évidence et en prenant en compte les évènements de la fin du précédent jeu, tout le monde s'est donc mis à appeler cet épisode « God of War Ragnarök », sauf que nous ne savons absolument pas si c'est bien son intitulé. Et pourtant, c'est bien sous ce nom et avec un logo que le titre s'est invité à l'IR Day 2021 de Sony dans la présentation de Jim Ryan.

Figurant aux côtés des logos de nombreuses autres productions first et third party, il a vite fait parler de lui et de nombreux sites se sont donc mis à reprendre l'information, qui n'est donc pas passée inaperçue auprès de Cory Barlog, qui n'a répondu qu'avec un meme bien connu de facepalm se passant de tout autre commentaire.

Mais pourquoi ça ? Est-ce que le slide aurait vendu la mèche trop tôt ? Loin de là, puisque comme l'a prouvé Imran Khan, entre autres, il s'agit simplement d'un logo réalisé par un fan et qui peut être retrouvé en quelques clics sur Google. Oui, l'employé qui a préparé le PowerPoint pour Jim Ryan ne s'est visiblement pas trop embêté à s'informer correctement, et ce n'est pas la seule bourde ayant été découverte, puisque le render de Miles Morales utilisé ailleurs dans la présentation ne provient même pas du jeu d'Insomniac Games, mais de Marvel Ultimate Alliance 3. Pour le coup, espérons que la personne responsable de ces erreurs n'ait pas simplement placé le nom d'Uncharted 4 pour simplement faire joli du côté des jeux PC...

En attendant d'avoir de véritables nouvelles du prochain God of War attendu sur PS5, l'épisode de 2018 ne coûte que 9,99 € sur Amazon. À ce prix-là, c'est donné, Boy !