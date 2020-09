God of War : le Ragnarök annoncé sur PS5 avec une année de sortie pour le nouvel épisode !

La présentation des jeux de la PS5 a relevé haut la main le défi, et ce dès son introduction, se clôturant par les tant attendues annonces des dates de sortie et prix des deux modèles de la console next-gen de Sony Interactive Entertainment. Enfin, pas tout à fait, car Jim Ryan avait un one more thing rafraîchissant et destructeur en réserve.

Vous reconnaissez ce logo ? Oui, Kratos et Atreus vont évidemment revenir sur PS5 dans une suite à God of War (2018), simplement teasée avec une phrase déjà bien connue des joueurs, puisqu'elle était notamment cachée dans un thème PS4, et la voix rauque de Kratos disant qu'il faut se préparer, car Ragnarök is coming. La fin du monde dans la mythologie nordique nous est donc promise, et elle arrivera pas plus tard que l'année prochaine, en 2021 ! Aucune plateforme n'est indiquée, alors il reste encore un espoir pour que la PS4 soit concernée, wait & see.

D'ici là, vous aurez tout le temps de découvrir God of War, si ce n'est pas déjà fait