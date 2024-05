PS5 : un gros jeu Xbox domine le PlayStation Store par chez nous

Sony Interactive Entertainment, qui a droit à de nouveaux dirigeants, a communiqué sur les titres les plus téléchargés durant le mois d’avril 2024, sur le PlayStation Blog. Ne tournons pas autour du pot, c’est une production Xbox qui a su faire sortir la carte bleue des joueurs, à savoir le fameux Sea of Thieves (qui avait franchi le cap des 40 millions de joueurs sur Xbox et PC).

Pour ceux qui ne connaissent pas le titre, voici un petit résumé :

Sea of Thieves vous propose une aventure de pirate ultime avec un gameplay directement issu de l'imaginaire de la piraterie : de la navigation, de l'exploration et des chasses au trésor. Comme les rôles ne sont pas prédéfinis, vous pourrez contribuer à ce monde comme il vous plaira. Que vous voguiez en solitaire ou à plusieurs, vous ferez la rencontre d'autres équipages. Mais seront-ils amis ou ennemis ? Et ferez-vous preuve de bienveillance ou serez-vous impitoyable ? Explorez un vaste monde ouvert parsemé d'îles inexplorées et de royaumes sous-marins. Entreprenez des quêtes à la recherche de butin perdu, forgez-vous une réputation auprès des sociétés et affrontez des ennemis, des fantômes aux crabiers en passant par les mégalodons et le puissant kraken. Essayez la pêche, créez des cartes vers vos propres trésors enterrés ou choisissez un des objectifs optionnels qui se comptent par centaines !

Et les autres productions dans le classement ?

Sea of Thieves Grand Theft Auto V Helldivers 2 Stellar Blade Call of Duty : Modern Warfare III EA Sports FC 24 TopSpin 2K25 Grounded It Takes Two Fallout 4 Dragon’s Dogma 2 WWE 2K24 Need for Speed Unbound Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard Cyberpunk 077 NBA 2K24 Gran Turismo 7 The Witcher 3: Wild Hunt Rise of the Ronin

Vous remarquerez que, malgré le temps et les innombrables versions, GTA V continue de charmer. En attendant, est-ce que vous vous êtes lancés dans l’expérience Sea of Thieves ? Qu’en pensez-vous ?

Vous pouvez acheter une carte PSN de 40 € à la Fnac.