PlayStation : non pas un mais deux PDG pour Sony Interactive Entertainment, adieu Jim !

Souvenez-vous, en septembre dernier, nous apprenions que Jim Ryan demissionnait de son poste de PDG au sein de Sony Interactive Entertainment. En attendant de trouver la relève, c’est Hiroki Totoki qui a essayé de maintenir la barre du navire ; malgré les petits tracas du moment sur PC. La firme japonaise prend la parole sur son site officiel et annonce donc une « nouvelle structure de direction ».

Comme vous avez pu le lire dans le titre, ce n’est pas une, mais bien deux personnes qui dirigeront le géant. D’un côté, nous avons Hideaki Nishino, qui sera nommé PDG du Platform Business Group de SIE, et de l’autre Hermen Hulst, qui sera PDG du Studio Business Group de SIE. Que devient Hiroki Totoki dans tout cela ? Il sera là pour centraliser tout ce beau petit monde.

Hiroki Totoki, qui assurait l'intérim de la direction de SIE, occupera le poste de chairman de SIE (NDLR : président du conseil d'administration), en plus de ses fonctions de président, de directeur de l'exploitation et de directeur financier de Sony Group Corporation. Nishino et Hulst rendront compte à Totoki et ont l'intention de collaborer étroitement pour renforcer chaque activité, tout en maximisant les synergies au sein de SIE.

La partie Platform Business Group de Monsieur Hideaki Nishino regroupe quoi concrètement ? Tout ce qui entoure la PS5, le PSVR 2 et le PSN. Il stipule :

Nous continuerons à connecter les joueurs et les créateurs grâce à des produits, des services et une technologie de classe mondiale. Chez Sony Interactive Entertainment, nous nous efforçons toujours d'agrandir notre communauté grâce à l'innovation dans tous les domaines. Je suis honoré d'être nommé à un rôle aussi important aux côtés d'Hermen. En travaillant plus étroitement ensemble, nous serons en mesure de créer des expériences incroyables pour un public toujours plus large, aujourd'hui et dans le futur.

Concernant Monsieur Hermen Hulst, Studio Business Group, il sera chargé de développer du contenu pour de divers appareils, comme les consoles PlayStation et les PC, et « d’amener les différentes licences PlayStation vers de nouveaux supports, comme le cinéma ou encore la télévision ».

Je suis ravi de diriger le Studio Business Group et de continuer à tirer parti de notre succès avec la PlayStation 5, tout en préparant le futur. L'industrie du jeu vidéo est l'une des plus grandes industries de divertissement au monde et s'est construite sur le mariage du contenu et de la technologie, et je suis impatient de continuer à repousser les limites du jeu vidéo et du divertissement.

De gros changements à venir ? Plus de portages sur PC ? Un nouvel hardware pour bientôt ? Espérons que ces messieurs fassent mieux que l’ancien PDG à la retraite...

