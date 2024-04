Sea of Thieves : un très gros chiffre dévoilé avant la sortie sur PS5

Pétard mouillé lors de sa sortie en 2018, Sea of Thieves a su se bonifier au fil des années. Rare et Microsoft ont régulièrement mis à jour leur jeu multijoueur avec des pirates, rajoutant du contenu au fil des Saisons. Le titre phare des Xbox, également jouable sur PC, arrivera dans quelques jours sur PlayStation 5, mais les développeurs prennent la parole pour dévoiler un gros chiffre.

Comme l'annonce Joe Neate, producteur exécutif du jeu, sur le site officiel, Sea of Thieves compte désormais plus de 40 millions de joueurs sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre est pour rappel disponible sur le Microsoft Store, sur Steam et surtout dans le PC/Xbox Game Pass, SoT ne s'est donc pas vendu à autant d'exemplaires, mais il reste un gros succès populaire et l'un des fers de lance du Game Pass de Microsoft.

Ce chiffre de 40 millions de joueurs devrait augmenter à la fin du mois, Sea of Thieves s'est en effet retrouvé en tête des précommandes sur le PlayStation Store. Une bêta fermée sur PS5 a eu lieu il y a quelques jours, tout semble s'être bien passé, Sea of Thieves est prêt pour partir aux larges sur le PS5 le 30 avril prochain. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

