Sea of Thieves sur PS5 : une bêta imminente, le point sur le framerate, la résolution, les sauvegardes et les serveurs

L'année 2024 sera celle des bouleversements dans le monde du jeu vidéo, notamment car Microsoft sort désormais certains de ses jeux sur PlayStation 5, principale concurrente de sa Xbox Series X|S. Pentiment et Hi-Fi Rush sont déjà disponibles, Grounded suivra le même chemin dans moins de deux semaines, mais tous les yeux sont rivés vers Sea of Thieves, le jeu de piraterie multijoueur de Rare.

Les développeurs viennent de publier une longue FAQ pour répondre aux principales questions des joueurs, l'occasion de faire le point à quelques jours du lancement. Bonne nouvelle, la progression sera partagée entre toutes les plateformes, il suffira de se connecter à son compte Microsoft pour retrouver ses navires, cosmétiques et pièces d'or sur PS5 si vous avez déjà joué à Sea of Thieves sur PC ou Xbox auparavant. Rare rappelle qu'en précommandant le jeu, vous obtiendrez des skins exclusives Ruby Viper pour quatre armes et le perroquet Scarlet Storm. Participer à la bêta fermée permettra d'obtenir les voiles Dauntless Adventurer et un Titre, qui seront exclusifs aux joueurs PlayStation. Car oui, une bêta fermée sera disponible du 12 au 15 avril, mais seulement pour les joueurs précommandant le jeu (en version standard, Deluxe ou Premium). La progression sera évidemment transférée dans la version finale.

Rare précise également qu'un abonnement au PlayStation Plus sera nécessaire pour jouer en ligne, sinon, il faudra se contenter du mode Mers Calmes. Dans ce cas, le joueur rejoindra quand même un serveur, mais en solo, sans possibilité d'inviter des amis dans l'équipage. Les Fables du flibustier seront également accessibles en solo. Par ailleurs, les joueurs PlayStation pourront désactiver le cross-plateform pour jouer uniquement entre eux, sans croiser de joueurs PC ou Xbox en mer, ou de choisir des serveurs entre joueurs à la manette.

Les développeurs annoncent au passage que Sea of Thieves utilisera les fonctionnalités de la manette DualSense, comme les retours haptiques, les gâchettes adaptatives et le microphone et le haut-parleur de la manette. Les Succès obtenus sur PC ou Xbox seront automatiquement transformés en Trophées PlayStation en vous connectant à votre compte. Enfin, Sea of Thieves tournera en 4K à 60 fps sur PS5, avec un mode 1080p à 120 Hz sur les télévisions compatibles, pour une expérience similaire à la Xbox Series X.

La date de sortie de Sea of Thieves est fixée au 30 avril 2024 sur PlayStation 5, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

