Pentiment tourne mieux sur PS5 que sur Xbox, les développeurs réagissent

Le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne fait pas très sérieux pour des développeurs chez Ms…



« Depuis 2022 » !



Et sortir la version PS5 en 120 fps sans simultanément proposer une màj sur Xbox, alors que le problème est soit-disant identifié comme « un bug »…



Franchement Ms accumule les problèmes en ce moment, et c’est surtout tourné autour des manques d’une communication correcte auprès de ses joueurs…



A chaque fois, c’est l’image de la marque qui prend des coups…



A un moment où Ms dispose d’un nombre important de studios de développement, cela devrait leur donner beaucoup plus de confiance et de sérénité dans leur communication, et c’est exactement l’opposé qui se passe…



Ms a vraiment besoin de revoir sa politique de communication globalement, car on n’a vraiment l’impression que c’est un problème qui non seulement perdure, mais qui va aussi en s’aggravant…



Très bizarre pour une société de cette taille qui n’arrive pas à se dépêtrer d’une telle incohérence, inconsistance, qui la conduit de plus en plus à réagir face à des mécontentements qui sont eux justement provoqués par Ms et son manque de communication claire envers « ses » joueurs…