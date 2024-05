Sea of Thieves : la Saison 12 est là, les joueurs PS5 vont avoir de quoi s'amuser

Chose complètement inimaginable il y a quelques années, Sea of Thieves est désormais jouable sur PlayStation 5. Le titre de Rare et Microsoft avec des pirates est disponible sur la console de salon de Sony, les joueurs vont être encore plus nombreux en mer, mais Sea of Thieves ne va pas s'arrêter pour autant.

Eh oui, Rare vient de lancer cette semaine la Saison 12 de Sea of Thieves, avec son lot de nouveautés, les joueurs sur PC et Xbox sont ravis, tandis que ceux sur PS5 vont avoir encore plus de choses à découvrir. Le titre passe en version 3.0.0, le changelog complet est à retrouver en anglais sur le site officiel, mais voici les points clés :

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS : Pour la Saison 12, nous secouons le bac à sable avec un ensemble de nouveaux outils pour changer votre façon de jouer à Sea of Thieves ! Avec de nouvelles armes, de nouveaux outils, de nouveaux projectiles et des options de déplacement, vos aventures et vos rencontres seront encore plus palpitantes. PISTOLET À DOUBLE CANON : Mettre son destin entre les mains d'un seul tir pendant une bataille peut être stressant. Le problème est résolu avec le pistolet à double canon, permettant aux pirates de tirer deux fois avant de devoir recharger, ou de charger un tir pour infliger plus de dégâts d'un coup. COUTEAUX DE LANCER : Vous avez déjà regardé votre coutelas en vous disant "ce serait mieux à distance" ? Bonne nouvelle ! Cette équation a été résolue avec l'ajout des couteaux de lancer, équipés comme les autres armes et prêts à être lancés comme vous le voulez (et à être récupérés si vous ratez). INVOCATEUR DE SQUELETTES : Appelez à l'aide ! Avec cette babiole enchantée, vous pouvez invoquer des équipiers squelettes pour prendre les armes en votre nom. Lancez l'invocateur de squelettes à vos pieds pour obtenir des renforts immédiats en duel, ou tirez-le sur les navires ennemis avec vos canons pour leur envoyer des ennuis. BOULET À DISPERSION : Une nouvelle option de combat naval est arrivée. Approchez-vous et tirez-le depuis vos canons, ce boulet à courte portée se divise en plusieurs petits projectiles, créant potentiellement de multiples brèches dans la coque. Feu ! COR DES VENTS FAVORABLES : Appropriez-vous le pouvoir des vents lui-même ! Cet artéfact mystique à plusieurs utilités peut gonfler vos voiles même les jours les plus calmes, éteindre des feux, repousser vos ennemis, vous propulser à travers l'eau et même vous sauver d'une chute fatale... CORDES DE HARPON : Les pirates ne sont pas connus pour leur équilibre, mais de récentes améliorations de la technologie de harpon permettent de marcher sur ces cordes étroites ! Lancez simplement le harpon sur une surface distante, et vous pourrez grimper dessus et traverser. TYROLIENNES : Traversez les grandes îles avec style à l'aide de tyroliennes fraîchement installées ! Suite à leur ajout dans Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, plusieurs tyroliennes ont été installées dans certains lieux pour vous permettre de revenir au niveau de la mer plus rapidement. NOUVELLES RÉCOMPENSES SAISONNIÈRES : Qui dit nouvelle saison dit nouvelles récompenses, à déverrouiller via 100 niveaux de renommée. Obtenez des objets cosmétiques, de l'or, des doublons et même des pièces anciennes en montant les rangs. PIRATES EMPORIUM : Restez à la pointe de la mode pirate en visitant la Boutique pirate ! Il y a des nouveautés chaque mois : livrées de navire, armes, familiers, costumes, attitudes et bien plus. Il y a de quoi dépenser vos pièces anciennes.



RÉCOMPENSES DU PLUNDER PASS : Les récits d'un être ancien aux yeux maudits sont arrivés jusqu'à Sea of Thieves, amenant avec eux un ensemble de cosmétiques de navire terrifiants et une malédiction à deux étapes qui donne l'air aux pirates d'avoir aperçu quelque chose de très désagréable...





La Saison 12 est déjà lancée dans Sea of Thieves, le titre est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.