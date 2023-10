Sea of Thieves : une fonctionnalité qui change tout dans la Saison 10

Sea of Thieves aura connu des débuts un en demi-teinte, mais Rare a repris la barre et a maintenant un cap bien précis pour son jeu multijoueur avec des pirates, notamment grâce à du contenu saisonnier. Et justement, la Saison 10 est maintenant disponible, et elle introduit une fonctionnalité qui va ravir les joueurs.

Sea of Thieves accueille les Guildes, une fonctionnalité qui permet de se rapprocher un peu plus de ses amis pirates et de partir à l'aventure pour obtenir des récompenses exclusives. Mais c'est loin d'être la seule nouveauté de la Saison 10, Rare nous explique tout cela :

La toute dernière saison de Sea of Thieves commence aujourd’hui ! La saison 10 promet d’être l’une des plus importantes à ce jour, avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité majeure axée sur les aspects sociaux de notre monde partagé de pirates. En prolongement de la mise à jour Capitaine de la Saison 7, Guildes offre aux joueurs l’opportunité de renforcer les liens déjà tissés en mer, tout en établissant de nouvelles relations à long terme.

Une nouvelle façon de se connecter

Par-delà les équipages, les fuseaux horaires, et même les plateformes, les Guildes peuvent rassembler un groupe de pirates partageant une identité et une cause commune, les aidant à célébrer leurs exploits par le biais de récompenses partagées. Les Guild Chronicles du jeu permettent même aux joueurs de voir les activités des autres membres de la Guilde en leur absence, renforçant le sentiment d’objectifs et d’aventures partagés. Chaque Guilde offre une totale liberté d’expression, le propriétaire de la Guilde ayant un contrôle complet sur son nom, sa devise et son image de marque.

Avec une limite de 24 pirates par Guilde, ces groupes conservent un sentiment d’intimité et d’identité partagée. Puisque les pirates ne peuvent rejoindre que trois Guildes à la fois, l’accent est mis sur le jeu avec des coéquipiers que vous connaissez ou apprendrez à connaître. Nous savons que Sea of Thieves est un jeu à partager entre amis, qu’ils soient d’anciens complices ou de nouveaux compagnons rencontrés en haute mer. Les Guildes offriront aux joueurs une continuité dans leurs relations bien au-delà d’une seule session de Sea of Thieves.

Progrès et récompenses partagés

Une Guilde n’est pas seulement un moyen de naviguer plus aisément avec un plus grand nombre de compagnons, c’est aussi une nouvelle façon de gagner des récompenses ! Lorsque vous prenez le large à bord d’un navire affilié à une Guilde, vous contribuez à la réputation de la Guilde. Cela vous permet de débloquer des récompenses, telles que des tenues spéciales correspondant aux différents rôles du navire. De plus, à chaque palier de 100 niveaux de réputation de Guilde atteints collectivement, vous gagnez un niveau de distinction qui améliorera l’apparence de votre plaque de Guilde et de vos cartes de réputation de Guilde. En poursuivant l’augmentation de votre réputation de Guilde, vous pourrez accéder à de nouvelles Commendations à accomplir, avec à la clé des prix exclusifs, comme l’ensemble unique de navire Unbroken Bonds.

Pour les pirates avides de maximiser leurs gains en réputation – tout en obtenant un petit avantage compétitif – ils peuvent prendre la mer en tant qu’émissaire de Guilde ! Une fois que votre Guilde aura accumulé quelques niveaux de réputation, tout membre à la recherche de nouveaux défis pourra hisser le drapeau d’émissaire de Guilde dans la tente des Souverains, se lançant ainsi dans des expériences d’émissaire à la fois risquées et gratifiantes. De plus, un nouveau Guild Ledger sera introduit, vous permettant de comparer vos compétences avec celles des autres Guildes et récompensant les plus prolifiques avec des récompenses encore plus enviables

Amélioration des navires de Guilde

Pour naviguer sous les couleurs d’une Guilde, il faut des navires prêts à hisser les voiles. C’est là qu’interviennent les promesses de dons : tout Capitaine ayant un navire peut le promettre à la Guilde, décidant si les autres membres de la Guilde peuvent l’utiliser même en son absence. Le navire en question conserve toutes ses personnalisations et décorations habituelles, permettant ainsi à vos amis d’apprécier pleinement vos choix audacieux en matière de décoration intérieure.

Mieux encore, les navires ayant fait l’objet d’une promesse de don continueront à progresser dans leurs étapes de navire même en l’absence de leur Capitaine. Si vous attendez de voir votre navire évoluer, c’est l’occasion idéale de laisser vos amis vous aider à avancer.

Nous sommes ravis d’ajouter aux trésors de Sea of Thieves une fonctionnalité aussi profonde et connective que les Guildes. Nous espérons que les joueurs et les joueuses adoreront explorer et renforcer leurs liens avec d’autres pirates. L’aspect social est au cœur de Sea of Thieves, et les meilleurs moments sont ceux que l’on partage avec d’autres. Les Guildes offriront aux joueurs et aux joueuses les outils pour transformer ces moments mémorables en une magie durable.

Arrivée de nouveaux cosmétiques

Avec le lancement de la nouvelle saison, les pirates ont désormais 100 niveaux de Renommée à franchir, offrant une pléthore de récompenses à débloquer ! En plus des précieuses récompenses comme l’or, les doublons, les pièces anciennes et les cosmétiques saisonniers, les pirates qui investissent dans le Plunder Pass de la Saison 10 peuvent s’attaquer à l’ensemble de navire Stormfish Chaser et des vêtements uniques, pour se sentir chez eux au cœur de la tempête.

L’Emporium des pirates continuera de se renouveler chaque mois tout au long de la Saison 10, commençant par le set Silver Sepulchre d’octobre. Dans le monde dangereux de Sea of Thieves, on ne sait jamais quelles horreurs se cachent à l’horizon. Ce set, conçu pour les chasseurs de morts-vivants intrépides, fournit les outils nécessaires pour affronter les ténèbres.

De nombreuses nouveautés à venir

Bien que les Guildes soient le point central de la Saison 10, elles ne sont que le début de cette saison prometteuse. Préparez-vous à profiter de nombreuses améliorations significatives de la qualité de vie, notamment des ajustements pour les coups et le combat à l’épée, de nouveaux canots aux couleurs variées et la possibilité de les réparer, ainsi qu’un inventaire persistant lors de vos sessions. Consultez nos dernières notes de mise à jour. pour obtenir tous les détails sur ces améliorations.

Mais le plaisir ne s’arrête pas en octobre, car la Saison 10 continuera de dévoiler de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année. En novembre, préparez-vous pour le lancement de Skull of Siren Song Voyages, une course à l’échelle du serveur à la recherche d’un trésor précieux. Et en décembre, l’arrivée de la mise à jour Safer Seas vous permettra de naviguer en toute sérénité. Pour plus d’informations sur ces nouveautés, visionnez notre vidéo Preview de la Saison 10 et restez à l’écoute pour de plus amples détails dans les semaines à venir.