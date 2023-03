Sea of Thieves : toujours plus de trésors et de contenu avec la Saison 9, un film documentaire et d'autres initiatives en vue pour les 5 ans

Accueilli avec interrogation en mars 2018, Sea of Thieves a réussi à conquérir les cœurs de millions de pirates depuis. Rare va donc célébrer son cinquième anniversaire comme il se doit, avec différentes initiatives qui vont ravir les fans et les curieux, en parallèle d'une Saison 9 riche en nouveautés.

Le jeu accueille dès maintenant l'évènement Marauder’s Medley, permettant de retrouver certains des défis et cosmétiques les plus mémorables de ces dernières années. Tous les joueurs se connectant entre le 17 et le 22 mars recevront sinon la figure de proue Lustrous Legend, des soldes auront lieu dans l'Emporium du 17 au 28 mars, et la boutique permettra d'obtenir gratuitement l'emote Down the Hatch. Ceux qui visionneront plusieurs heures de Sea of Thieves sur Twitch entre le 16 et le 20 mars gagneront différents cosmétiques spéciaux au fil de leur visionnage, et un Community Weekend avec des évènements réguliers à la durée doublée, multiplicateurs de bonus et bonus de connexion comme de l'or, un drapeau noir Community Day, l'emote Baker's Barrel Disguise et un Pirate Legend Voyage sera organisé du 25 au 27 mars.

Si vous aimez les documentaires sur les jeux vidéo (comme Double Fine PsychOdyssey), un véritable long-métrage revenant sur le développement sera diffusé sur YouTube le 20 mars, sous le nom de Sea of Thieves: Voyage of a Lifetime.

Et du côté de la Saison 9, qui sera lancée ce 16 mars, nous pourrons partir à la recherche d'un nouveau butin rare appelé Chest of Fortune, renfermant des récompenses inédites, profiter de nouveaux Voyages du Capitaine et Légendes Pirates, d'évènements mondiaux rééquilibrés selon la taille de l'équipage et d'un nouveau parcours de progression saisonnier avec son lot de cosmétiques. Elle amènera aussi des améliorations pour le harponnage de trésor, un menu radial pour accéder à notre nourriture et d'autres nouveautés du genre détaillées dans la vidéo ci-dessus.

Sea of Thieves est jouable sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

