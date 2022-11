Sea of Thieves : le PvP de retour pour la Saison 8, les nouveaux systèmes de Faction et d'Allégeance présentés en vidéo

Yo ho les pirates, parés à repartir en mer pour la Saison 8 de Sea of Thieves ? Après une Saison 7 introduisant les navires personnels personnalisables et les Voyages du Capitaine, Rare a encore prévu plein de nouveautés, qu'il nous présente cette semaine avec une longue vidéo explicative.

La principale nouveauté est le retour du PvP à la demande : le mode Arène séparé n'est pas ressuscité, mais il sera désormais possible de lancer des combats depuis le monde ouvert. Vous devrez d'abord rejoindre une faction, les Gardiens de la Fortune ou les Serviteurs de la Flamme, à choisir via le Sablier du Destin placé dans notre navire, ce qui vous rendra à la fois pourchassable et à même de déclencher un combat via un voyage rapide depuis la Carte de Guerre. Enchaîner les victoires ou ramener des trésors vous fera gagner de l'Allégeance et des récompenses, et si vous atteignez le palier maximum, vous êtes désignés Champion de Faction, marqués sur la carte de tous les navires et devenez synonyme de gros gains pour vos adversaires. Et surtout, en remportant des combats à la chaîne, vous donnerez de la valeur à votre Sablier du Destin, qui pourra être échangé contre de l'or à un Avant-Poste, où vous pourrez d'ailleurs choisir de mettre le PvP en pause, avant de repartir défendre l'une ou l'autre des Factions.

Sinon, la Saison 8 amènera de nouveaux alignements pour les Capitaines, de nouveaux trophées à débloquer pour habiller votre vaisseau, des espaces réservés à débloquer en atteignant le niveau 100 d'Allégeance avec des interactions et récompenses exclusives, la possibilité de se transformer en squelette personnalisable pour les Serviteurs de la Flamme accomplis, des récompenses d'émissaire, un nouveau Plunder Pass et plus encore. Elle sera disponible le 22 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Sea of Thieves est toujours compris dans le Xbox Game Pass, auquel vous pouvez vous abonner en version Ultimate pour 12,99 € par mois.