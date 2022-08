Sea of Thieves : enfin des navires personnels et personnalisables, les Voyages du Capitaine et d'autres nouveautés avec la Saison 7

Sea of Thieves va entrer dans sa Saison 7 et il ne manque pourtant pas d’idées pour se renouveler. À compter du 4 août, date de début des festivités sur PC et Xbox, il sera en effet possible d’acheter notre propre navire contre 250 000, 375 000 ou 500 000 pièces d’or selon le modèle (vous pourrez acheter les trois si vous le désirez). Chacun pourra ensuite être personnalisé, de son nom aux cabines en passant par les armoiries, et nous pourrons enregistrer cette apparence pour la réutiliser lors de votre session suivante. Des dégâts esthétiques pourront être corrigés chez la Charpentière, encore une fois contre quelques pièces. Les plus investis pourront débloquer davantage d’options de personnalisation avec les Jalons, un nouveau système de progression suivant les exploits associés à notre navire.

La Saison 7 ne se contente pas cela, car elle introduit aussi les Voyages du Capitaine, des objectifs personnalisables pour choisir une série d’activités à enchaîner, pour varier les défis et les récompenses. Pour nous simplifier la vie, les avant-postes vont sinon accueillir les Barons, des PNJ à qui nous pourrons livrer nos butins, les trésors pourront être amenés plus facilement sur notre navire grâce au harpon, les Charpentières pourront nous aider à stocker des ressources sur notre bateau, un journal de bord suivra les activités liées à notre session (et pourra être volé et vendu contre de l'or et de la réputation), un Plunder Pass et des récompenses d'émissaires pourront être débloqués, et des lots de cosmétiques rejoindront la boutique.

Comme ça, vous savez tout sur ce qui arrive en milieu de semaine dans Sea of Thieves. Le titre est compris dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.



