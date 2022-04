Sea of Thieves : un million de Légendes Pirates et une semaine d'évènements pour fêter ça

Sea of Thieves vient de célébrer son quatrième anniversaire et il continue d'attirer pas mal de joueurs, que ce soit des passionnés ou des curieux abonnés au Game Pass. Aujourd'hui, Rare et Microsoft viennent d'annoncer que le titre compte plus d'un million de Légendes Pirates, un rang à atteindre après de longues heures de chasse au trésor.

Pour fêter ça, les studios lancent la Semaine des Légendes, avec plusieurs évènements à suivre dans les prochains jours :

5 avril – Vous allez pouvoir découvrir des statistiques impressionnantes autour des Légendes. Vous vous êtes déjà demandé combien de Légendes avaient terminé la Fortune d’Athéna ? Ou combien de Voyages ont été nécessaires pour atteindre le statut légendaire ? Vous pourrez plonger dans ces chiffres sur seaofthieves.com ainsi que sur les réseaux sociaux du jeu.

– Vous allez pouvoir découvrir des statistiques impressionnantes autour des Légendes. Vous vous êtes déjà demandé combien de Légendes avaient terminé la Fortune d’Athéna ? Ou combien de Voyages ont été nécessaires pour atteindre le statut légendaire ? Vous pourrez plonger dans ces chiffres sur seaofthieves.com ainsi que sur les réseaux sociaux du jeu. 6 avril – Rejoignez HitboTC, partenaire de Sea of Thieves, qui commencera en bas de l’échelle pour atteindre le statut de Légende, en direct sur Sea of Thieves TV ! Regardez le premier épisode de cette série hebdomadaire en 7 parties sur twitch.tv/seaofthieves et twitch.tv/xbox, les épisodes seront ensuite disponibles à la demande sur youtube.com/HitboTC.

– Rejoignez HitboTC, partenaire de Sea of Thieves, qui commencera en bas de l’échelle pour atteindre le statut de Légende, en direct sur Sea of Thieves TV ! Regardez le premier épisode de cette série hebdomadaire en 7 parties sur twitch.tv/seaofthieves et twitch.tv/xbox, les épisodes seront ensuite disponibles à la demande sur youtube.com/HitboTC. 7 avril – Profitez d’un aperçu vidéo exclusif du Voyage La Légende du Voile, une expérience inédite et rejouable, pensée pour les Légendes Pirates. Vous y découvrirez de nouveaux types de cartes et y vivrez des moments mémorables. Rendez-vous sur youtube.com/seaofthieves jeudi pour voir ce qui attend nos Légendes un peu plus tard dans cette Saison Six.

– Profitez d’un aperçu vidéo exclusif du Voyage La Légende du Voile, une expérience inédite et rejouable, pensée pour les Légendes Pirates. Vous y découvrirez de nouveaux types de cartes et y vivrez des moments mémorables. Rendez-vous sur youtube.com/seaofthieves jeudi pour voir ce qui attend nos Légendes un peu plus tard dans cette Saison Six. 8 avril – De nouvelles activités commencent pour les Légendes, elles proposeront deux fois plus d’or et de renommée contre les objets que vous donnerez à l’Étranger Mystérieux ce week-end. Sachez également que certains objets vous accorderont de la réputation pour la Fortune d’Athéna, même si d’ordinaire ce n’est pas le cas !

– De nouvelles activités commencent pour les Légendes, elles proposeront deux fois plus d’or et de renommée contre les objets que vous donnerez à l’Étranger Mystérieux ce week-end. Sachez également que certains objets vous accorderont de la réputation pour la Fortune d’Athéna, même si d’ordinaire ce n’est pas le cas ! 9 avril – Nous mettrons en avant des activités légendaires sur le site de Sea of Thieves, ainsi que des exploits de la communauté et notre tout premier Legendary Spotlight, qui viendra rejoindre nos traditionnels Community et Creator Spotlights.

– Nous mettrons en avant des activités légendaires sur le site de Sea of Thieves, ainsi que des exploits de la communauté et notre tout premier Legendary Spotlight, qui viendra rejoindre nos traditionnels Community et Creator Spotlights. 10 avril – Les festivités s’ouvrent à tous les pirates, avec un multiplicateur d’Or et de renommée qui ne durera qu’une journée, des feux d’artifice gratuits de la Fortune d’Athéna chez l’Alliance des Marchands ainsi que d’autres bonus pour les pirates suffisamment généreux qui offriront des trésors aux autres joueuses et joueurs ce jour-là !

– Les festivités s’ouvrent à tous les pirates, avec un multiplicateur d’Or et de renommée qui ne durera qu’une journée, des feux d’artifice gratuits de la Fortune d’Athéna chez l’Alliance des Marchands ainsi que d’autres bonus pour les pirates suffisamment généreux qui offriront des trésors aux autres joueuses et joueurs ce jour-là ! 11 avril – Le troisième et dernier jour où les Légendes pourront obtenir un cache-œil légendaire en argent, disponible du 8 au 11 avril à 11h00, heure française. Ce sera également le dernier jour des soldes spéciales du Pirate Emporium, n’oubliez pas d’y faire un tour pour économiser sur des ensembles de navire, des attitudes et des costumes pour vos compagnons, certains sont exclusifs aux Légendes !

Les développeurs rappellent que le rang de Légende s'obtient en atteignant le niveau 50 dans trois sociétés différentes (Collectionneurs d’Or, Appel du Chasseur, Os de la Faucheuse, etc.). Être une Légende Pirate permet d'obtenir le chant We Shall Sail Together pour atteindre des repaires spéciaux avec de l'équipement et des voyages. Vous pouvez jouer à Sea of Thieves via le Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.

Lire aussi : Sea of Thieves : forteresses marines, nouveau Voyage de Légende Pirate et bien plus avec l'imminente Saison 6