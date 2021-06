E3 2021 : Sea of Thieves, une extension en collaboration avec Jack Sparrow et les Pirates des Caraïbes pour très bientôt

Les marins en herbe de Sea of Thieves en ont déjà vu de toutes les couleurs avec les nombreuses mises à jour proposées par Rare. Mais le studio va réjouir plus d'un fan de la piraterie avec une imminente collaboration avec la licence la plus connue de ce milieu : Pirates des Caraïbes.

Jack Sparrow et tout l'univers imaginé par Disney vont bel et bien débarquer sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC à l'occasion de A Pirate's Life, une extension gratuite disponible dans le cadre de la Saison 3. Elle sera disponible le 22 juin 2021 sur toutes les plateformes, et apportera de nouveaux environnements, de nouveaux ennemis et de nouvelles aventures.

Le teaser met déjà l'eau à la bouche, et les détails sur les ajouts nous seront donnés dans les jours qui viennent.