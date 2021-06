Sea of Thieves : un trailer de gameplay pour Vive la Piraterie !, l'extension spéciale Pirates des Caraïbes de la Saison 3

Sea of Thieves est la référence actuelle des jeux de pirates et il va très bientôt collaborer avec l'univers cinématographique le plus connu du milieu, Pirates des Caraïbes. L'extension A Pirate's Life, ou Vive la Piraterie !, sera lancée en même temps que la Saison 3 le 22 juin 2021, et apportera du contenu en lien avec la franchise de Disney au travers de 5 Fables du Flibustier.

Une cinématique avait introduit le partenariat à l'E3 2021, place désormais à une bande-annonce de gameplay à l'occasion du Xbox Games Showcase Extended. Jack Sparrow, le Black Pearl, le Hollandais Volant sont visibles dans cette vidéo montrant les quêtes, éléments cosmétiques et ennemis qui seront ajoutés par la mise à jour la semaine prochaine. Entre chasse au trésor et affrontement contre des forces surnaturelles, nous n'aurons pas de quoi nous ennuyer !

Sea of Thieves et ses mises à jour gratuites sont compris dans le Xbox Game Pass, dont la version Ultimate coûte toujours 12,99 € par mois.