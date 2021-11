Sea of Thieves : chasse au trésor entre équipages, porte-voix et skin Barbossa, tout sur la Saison 5 avec une bande-annonce de gameplay

3 ans et demi après son lancement, Sea of Thieves est loin d'avoir dit son dernier mot. Il continue à étoffer son contenu avec une ambitieuse Saison 5, un peu plus de 2 mois après la précédente, dont le contenu vient d'être présenté par une longue bande-annonce de gameplay, et dont la date de sortie est fixée au 2 décembre.

Elle apportera la possibilité d'enterrer un coffre sous terre pour le cacher avant de récupérer notre butin plus tard, ou de lancer une chasse au trésor pour la communauté via le tableau de quête des avant-postes ou des bazars en mer. Si un autre équipage le découvre, nous recevrons une quantité de réputation égale à celle que nous aurions eue en le vendant, et beaucoup de renommée. En somme, vous ne recevrez pas d'argent sur ce coffre, mais bien d'autres bonus. Et à part ça :

L'Alliance des Marchands vendra des feux d'artifice pour illuminer le ciel, pour le fun, dissiper les ténèbres autour des îles obscures, ou signaler notre présence ;

Il sera possible de s'asseoir pour contempler le paysage ou dormir pour récupérer de la santé au risque d'énerver nos compagnons :

au risque d'énerver nos compagnons : Un porte-voix servira à communiquer à distance en toute discrétion avec un autre joueur ;

en toute discrétion avec un autre joueur ; La chaloupe pourra être équipée d'un canon ;

Les squelettes et fantômes armés laisseront désormais des sacoches de munition après leur élimination ;

Des rats grouilleront dans le navire , et leur disparition signifiera souvent l'arrivée d'un danger ;

, et leur disparition signifiera souvent l'arrivée d'un danger ; De nouveaux marqueurs signaleront les butins des krakens et mégalodons pour les rendre plus visibles ;

Il sera plus facile de transférer des objets entre les caisses de stockage ;

Les lèvres des pirates bougeront lors de l'utilisation du tchat vocal ;

Un nouveau schéma de récompenses à 100 niveaux donnera accès à des éléments cosmétiques dont une skin de la brigade des cloches, la canne à pêche de gui, la lanterne du navire des mers gelées, un pavillon et des voiles d'or, la chope de Merrick et la veste de Grimm ;

14 nouvelles récompenses payantes seront ajoutées via le Plunder Pass, dont l'ensemble de navire aurore boréale, 3 variantes du costume de froid polaire ou l'emote Ange des Sables ;

Le Pirate Emporium donnera accès à des éléments cosmétiques payants pour certains inspirés de Pirates des Caraïbes (et différents de ceux de la Saison 3) , dont une skin du Capitaine Barbossa , un ensemble de navire de la vengeance royale, l'ensemble d'armes de la vengeance royale, et le compagnon canin Mâtin Mutin ;

, un ensemble de navire de la vengeance royale, l'ensemble d'armes de la vengeance royale, et le compagnon canin Mâtin Mutin ; Les emotes Arbre Festif et Dés ainsi que 3 chants de marin dénommés La Ballade des Mers, Rame ton Bateau et Galop Infernal seront offerts à tous.

L'aventure Sea of Thieves va donc devenir encore plus folle cette semaine. Vous pouvez la rejoindre en vous abonnant au Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

Lire aussi : Sea of Thieves : un nouveau cap de joueurs impressionnant dépassé, de l'Or et des Doublons offerts pour célébrer