Sea of Thieves : un nouveau cap de joueurs impressionnant dépassé, de l'Or et des Doublons offerts pour célébrer

Déjà pour son 3e anniversaire en mars dernier, Sea of Thieves avait fièrement annoncé qu'il avait dépassé les 20 millions de joueurs depuis son lancement. Son succès ne s'est pas ralenti depuis, bien aidé par sa Saison 3, A Pirate's Life et son contenu Pirates des Caraïbes, qui a rameuté 4,8 millions de joueurs actifs en un mois.

Rare est donc heureux de nous dire cette semaine que Sea of Thieves vient franchir un nouveau cap, celui des 25 millions d'utilisateurs depuis 2018 (l'histoire ne dit cependant pas combien ont payé le jeu, et combien l'ont essayé via le Xbox Game Pass). Il propose pour cela une rétrospective des 25 nouveautés majeures ajoutées post-lancement (en anglais ici) et annonce que des cadeaux vont être faits à la communauté. Toute connexion avant le 26 octobre à 16h00 vous permettra d'obtenir 25 000 Pièces d'or et 25 Doublons. Un chanceux parmi les receveurs de ce bonus sera même tiré au sort pour obtenir la coquette somme de 25 millions de Pièces d'Or ! De quoi ravir les fans d'hier et d'aujourd'hui.

Sea of Thieves est toujours compris dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois, comme toutes les productions des Xbox Game Studios.