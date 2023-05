Sea of Thieves : un nouveau Mystère avec un vrai crâne doré à trouver IRL

Microsoft et Rare ne sont pas avares en bonnes idées pour faire vivre Sea of Thieves, leur jeu de piraterie sur PC et Xbox. Avant le lancement, les studios avaient lancé une vraie chasse au trésor avec des bananes dorées (18 carats) à trouver, d'une valeur de 20 000 £. Depuis, les studios ont introduit les Mystères in-game, mais ils veulent mélanger tout cela.

Microsoft et Rare dévoilent aujourd'hui La Chasse du Collectionneur, un nouveau Mystère dans Sea of Thieves, mais aussi dans la vraie vie et sur Internet afin de dénicher un crâne doré. Les studios se sont inspirés de l'histoire d'Olivier Levasseur, connu sous le surnom de La Buse, qui aurait caché un trésor sur l'île de Mahé, dans les Seychelles, avant d'être capturé et pendu en 1730. Comme indice, il laissa simplement son collier, dans lequel était caché un parchemin avec un cryptogramme de 17 lignes, dévoilant en théorie l'emplacement de son butin.

Une bien belle légende qui a donc inspiré Rare pour La Chasse du Collectionneur, un évènement qui permettra à un joueur de gagner un véritable crâne doré, tandis que 110 autres personnes remporteront aussi des cadeaux. Et même si vous êtes nuls en énigmes, le simple fait de participer vous fera gagner du contenu dans Sea of Thieves. Alors, sous quelle forme se présente cette nouvelle chasse au trésor ? Eh bien, Microsoft détaille :

La Chasse du Collectionneur comprendra donc des énigmes en dehors du jeu, qui vous mèneront sur internet et vous permettront d’accéder à des Voyages auparavant verrouillés dans le jeu. Ces derniers vous donneront alors de nouveaux indices, à décoder en dehors du jeu. Vous découvrirez également l’histoire d’un nouveau personnage, H, qui vous enverra des messages cryptiques pendant les quatre semaines à venir et vous aidera à atteindre votre prochain objectif, avant la dernière ligne droite pour obtenir la récompense. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour recevoir le premier message de H. La première personne qui parviendra à terminer le dernier Voyage recevra le crâne doré.

La quête s'inspire également de la chasse aux œufs de Cadbury, du scénario de Ready Player One, de la précédente mission avec les bananes dorées ou encore du premier Mystère avec l'assassinat de DeMarco. Mais Rare a appris de ses erreurs, il a un peu modifié le fonctionnement de cette quête au crâne doré :

Lors de la chasse aux bananes d’or, de moins en moins de joueuses et de joueurs pouvaient participer au fil de la progression de l’événement. La Chasse du Collectionneur restera ouverte à toutes et à tous, jusqu’à sa fin. Quant au Mystère de DeMarco, il était assez ouvert et long et les indices venaient uniquement des réseaux sociaux de Rare. Cette chasse sera limitée dans le temps et vous proposera des énigmes plus intéressantes, avec un objectif final toujours à portée de vue. Pour arriver à ce résultat, Rare a travaillé avec des experts en énigmes, dont la tâche était de créer des épreuves vraiment retorses, qui vous demanderaient de chercher dans tous les recoins d’internet. Mais la dynamique globale de la chose est particulièrement intéressante, puisqu’il devra s’agir d’un effort collectif, vous devrez collaborer pour trouver les réponses, avant bien sûr que la chasse ne devienne individuelle, lorsqu’il s’agira de trouver l’ultime trésor.

Les développeurs de Sea of Thieves prennent la parole pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette chasse au trésor :

Chris Davis, lead designer : Nous voulons vous proposer la chasse au trésor ultime. Sea of Thieves a déjà cinq ans et nous avons tout fait pour que vous puissiez vivre une vie de pirate, à la recherche de nombreux trésors. Mais comment aller plus loin ? En vous invitant à aller au-delà des frontières du jeu et en vous offrant un véritable trésor. Nous ne voulons pas que des experts en énigmes puissent progresser plus vite que les autres et résolvent ces mystères en solitaire. Nous souhaitons que les membres de la communauté puissent s’entraider pour trouver des pistes de recherche et des solutions. Le fait de pousser la communauté à coopérer opère un véritable changement de dynamique, jusqu’à ce que l’on atteigne un moment critique, où la chasse deviendra une course, avec un prix très intéressant à la clé. Adam Park, head of brand and licencing : Il s’agit du test ultime du code des pirates. Vous pouvez bien évidemment gagner ce prix en équipe, mais le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui aura suggéré ce dernier voyage. À ce moment précis, cette personne pourra décider de garder le prix pour elle, ou de le partager grâce aux clés. Nous verrons comment se comportera cet équipage… En tout cas, dans cette situation, je sais ce que je ferais : vous n’entendriez plus parler de moi…

Eh oui, car c'est bien le ou la pirate qui met la main sur le crâne doré qui l'emporte, et non l'équipage tout entier, il faudra bien choisir ses coéquipiers pour se lancer dans l'aventure. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel de Sea of Thieves, le titre est pour rappel disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S ainsi que dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate est vendu 12,99 € pour un mois sur Amazon.