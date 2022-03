Sea of Thieves : forteresses marines, nouveau Voyage de Légende Pirate et bien plus avec l'imminente Saison 6

Rare n'est pas prêt à abandonner son Sea of Thieves. Après une Saison 5 qui invitait à enterrer des trésors pour d'autres équipages, il nous a promis une année 2022 sous le signe des Aventures et des Mystères, de nouveaux contenus scénarisés, dont Shrouded Islands qui a ouvert le bal en février, alors que l'Arène va elle devoir être fermée faute de popularité.

Les festivités continuent ce 10 mars avec la Saison 6, que les développeurs viennent de présenter en vidéo. Nous aurons accès à 6 forteresses marines, où nous devrons éliminer des spectres pour obtenir la clé d'une salle aux trésors. Elles seront disponibles à la demande, ce qui fait que vous pourrez déclencher ces assauts quand vous le désirez. Elles sont d'ailleurs aussi pensées pour le roleplay, alors que vous pourrez les squatter pour les défendre contre un autre équipage ou festoyer avec des camarades.

Il y aura également bien évidemment 100 niveaux de récompenses supplémentaires pour obtenir des objets en tout genre, un Plunder Pass payant permettant de débloquer 3 variantes de la tenue de la bénédiction de la forêt, l'intégralité de l'ensemble du navire printanier du Collectionneur et 250 pièces anciennes, et des éléments originaux dans la boutique du Pirate Emporium, comme l'ensemble d'armes de bandit écumeur des îles. La seconde moitié de la Saison 6 marquera sinon l'entrée d'un nouveau Voyage de Légende Pirate, autour de l'histoire des Anciens et de défis inédits.

Sea of Thieves est compris dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.