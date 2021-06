Sea of Thieves: A Pirate’s Life, la Saison Trois avec Jack Sparrow est lancée, voici les nouveautés

À l'E3 2021 il y a quelques jours, Microsoft a annoncé une collaboration avec la franchise Pirates des Caraïbes dans son jeu Sea of Thieves, de quoi ravir les fans de cet univers. Ce contenu a eu droit par la suite à une bande-annonce de gameplay et il débarque aujourd'hui avec la Saison Trois.

Dans Sea of Thieves: A Pirate's Life, les joueurs peuvent donc retrouver 100 nouveaux niveaux de récompenses à débloquer au fil de la saison, ainsi que des évènements à durée limitée pour améliorer sa renommée et des défis, dont des missions de Fables du Flibustier inédites. Un nouveau Plunder Pass fait son apparition avec des trésors premium et, surtout, les joueurs peuvent se lancer dans la quête Vive la Piraterie !, avec cinq Fables du Flibustier qui permettent de rencontrer Jack Sparrow sur mer et sous la surface afin d'affronter Davy Jones. Une quête qui permet de découvrir de nouveaux lieux, des ennemis inédits et surtout des récompenses cosmétiques à débloquer. L'aventure ne sera pas de tout repos avec des sirènes à tridents des profondeurs, des pirates fantômes plus agiles et des crabiers. Heureusement, les pirates pourront chiper un trident des marées sombres à une sirène pour s'en servir comme nouvelle arme.

Du côté du Pirate Emporium, il y a également de la nouveauté avec des objets spéciaux sur le thème de Pirates des Caraïbes, avec un ensemble d'équipage de Jack Sparrow pour recréer son costume, une collection de navire Eternal Freedom, des attitudes et un chien des geôles comme nouveau familier canin. Sea of Thieves est pour rappel jouable sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, le titre est inclus dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.

