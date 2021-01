Sea of Thieves : un système de Saisons annoncé en vidéo

Rare l'avait dit, 2021 « sera certainement la plus grosse année » pour Sea of Thieves, et le studio de Microsoft dévoile aujourd'hui les Saisons, une nouveauté qui arrivera très prochainement dans son jeu avec des pirates pour rajouter régulièrement du contenu, comme nous l'explique le guide vidéo ci-dessous :

Chaque Saison de Sea of Thieves durera ainsi trois mois, durant lesquels les joueurs pourront découvrir de nouvelles fonctionnalités, des évènements, des mises à jour et un nouveau système de progression. Au fil de la Saison, les pirates virtuels gagneront ainsi en renommée, en voguant vers de nouvelles îles, en affrontant des squelettes ou encore en dénichant des trésors. Au fur et à mesure que les joueurs gagnent de la renommée, ils progressent au travers de 100 niveaux pour obtenir de l'or et du contenu cosmétique, avec davantage d'éléments étant réservés aux pirates légendaires.

Chaque semaine, les joueurs auront également accès à des épreuves, des défis ardus, afin de progresser plus vite, comme dans tout bon système de Saison qui se respecte. Si tout cela est gratuit, il y aura évidemment une version payante, le Plunder Pass, qui donne accès à 11 articles du Pirate Emporium, exclusif à la Saison en cours, mais qui pourront rejoindre la boutique après. Les joueurs peuvent acheter le Plunder Pass n'importe quand au cours de la Saison, et débloquer le contenu de manière rétroactive.

La Saison 1 de Sea of Thieves débutera dès le 28 janvier prochain, le titre est pour rappel jouable sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S dans le Game Pass à 29,99 € pour trois mois.