Sea of Thieves réunit plus de 40 000 pirates sur Steam

Sea of Thieves a déjà deux ans, il est sorti en mars 2018 sur Xbox One et PC, mais cette dernière version n'était disponible que via le Windows Store jusqu'à tout récemment. Microsoft change petit à petit sa politique et a lancé Sea of Thieves sur Steam au début du mois, ce qui a permis d'agrandir la communauté de pirates virtuels.

Comme le montre SteamDB, un site bourré de données intéressantes, mais pas officiellement lié à Valve, Sea of Thieves a réuni 41 949 joueurs sur PC, uniquement sur cette version Steam. Un sacré gros chiffre pour un titre vieux de deux ans qui était déjà disponible sur une autre plateforme, et c'est surtout la preuve que malgré l'ouverture du marché avec GOG.com, l'Epic Games Store et le Windows Store, Steam reste une plateforme incontournable pour publier ses jeux sur ordinateurs.

Pour rappel, Sea of Thieves accueille régulièrement du contenu gratuit via des mises à jour, la dernière en date s'appelle Lost Treasures et rajoute des défis quotidiens et hebdomadaires, ainsi que des améliorations pour les Fables du Flibustier.

