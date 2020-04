Sea of Thieves débarque enfin sur Steam

En tant que production Xbox Game Studios, Sea of Thieves a logiquement privilégié le Microsoft Store pour sa sortie sur PC en mars 2018. Malgré cette restriction, le succès a été rendez-vous pour le titre aussi jouable sur Xbox One, avec à ce jour 10 millions de joueurs qui se sont essayés à l'aventure à travers le monde.

Le jeu de pirate de Rare avec chasses au trésor, combats à l'épée et pillage de bateau va néanmoins s'ouvrir à un nouveau public cette année. Sea of Thieves vient officiellement d'être confirmé pour Steam, et sera bien évidemment jouable en cross-play avec les utilisateurs de Xbox One et d'une version Windows 10.

Craig Dundan, Directeur du studio Rare, déclare : « Dans Sea of Thieves, vous vivrez des aventures de pirates durant lesquelles vous ne saurez jamais ce qui vous attend à l'horizon. L'équipe continue de faire évoluer le jeu en ajoutant toujours plus de variété et de contenu pour que chaque nouveau voyage soit riche en surprises et satisfaisant à entreprendre et qu'il y ait toujours de nouveaux amis et de nouveaux ennemis à se faire en mer. Nous sommes ravis de voir arriver Sea of Thieves sur Steam et nous avons hâte d'accueillir cette nouvelle communauté. N'hésitez pas à venir partager un grog et à chanter avec nous, nous écouterons vos récits de pirates avec plaisir ! »

Malgré l'enthousiasme de Rare, il manque tout de même une donnée clé, à savoir la date de sortie sur Steam, encore inconnue pour le moment, mais certainement pas si éloignée que ça. Vous pouvez tout de même ajouter Sea of Thieves à votre liste de souhaits pour être tenu au courant de son actualité sur la plateforme.

