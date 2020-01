Sea of Thieves : 10 millions de joueurs, Rare remercie les pirates

Sorti en mars 2018, Sea of Thieves n'était pas vraiment le jeu d'aventure multijoueur escompté à son lancement sur PC et Xbox One, mais Rare a peaufiné l'expérience avec de nombreuses mises à jour gratuite. Pour autant, Sea of Thieves comptait déjà 2 millions de joueurs ayant acheté le jeu après sa première semaine de lancement.

Les choses ont donc évolué, et aujourd'hui, Microsoft vient d'annoncer que Sea of Thieves compte désormais plus de 10 millions de joueurs sur Xbox One et PC. Cependant, ce gros chiffre est à relativiser, car cela prend en compte les joueurs qui ont essayé le jeu de pirates via le service Xbox Game Pass, et qui n'ont pas payé le titre plein pot. Quoi qu'il en soit, Rare a tenu à remercier les joueurs :

Nous sommes heureux et honorés de partager que Sea of Thieves a désormais été joué par plus de dix millions de joueurs, ce qui renforce son statut de nouvelle IP Xbox la plus prospère de cette génération. C'est incroyable de penser à toutes ces personnes qui ont navigué sur Sea of Thieves et tout cela a été rendu possible grâce au soutien et à la passion de notre fantastique communauté. Pour toute l'équipe de Rare, c'est réellement la communauté de Sea of Thieves qui permet au jeu d'être ce qu'il est : une communauté de joueurs de plus de quatre-vingts pays différents qui se réunissent via le Xbox Game Pass, Xbox One et PC Windows 10 et écrivent d'innombrables histoires. Voir ces histoires partagées sur les médias sociaux ou d'autres espaces communautaires est quelque chose qui inspire l'équipe chaque jour. L'équipe de Rare tient à remercier chaleureusement tous les pirates qui ont joué à Sea of Thieves.

Les développeurs en profitent pour rappeler que sera lancée le 15 janvier prochain la mise à jour Legends of the Seas, qui permettra notamment de débloquer des cadeaux en édition limitée pendant une semaine. Il s'agira d'une voile personnalisée et d'une emote spéciale, tout cela étant gratuit.