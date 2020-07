Sea of Thieves dépasse les 15 millions de joueurs, merci Steam ?

Sea of Thieves a été lancé en mars 2018 sur Xbox One et sur PC, via le Windows Store. Le titre comptait plus de 10 millions de joueurs en janvier dernier, mais le jeu a connu un gros gain de popularité. Comme l'annonce Rare aujourd'hui, Sea of Thieves a atteint les 15 millions de joueurs.

C'est simple, Sea of Thieves a attiré autant de nouveaux joueurs pendant la première moitié de l'année 2020 qu'au cours de l'année 2019 en entier, elle qui avait déjà fait mieux que 2018. Le jeu de piraterie comptait par ailleurs 3,3 millions de joueurs actifs au cours du mois de juin, et Rare avoue que, évidemment, la sortie de Sea of Thieves sur Steam au début du mois dernier y est pour quelque chose, la version proposée sur la plateforme de Valve s'est déjà écoulée à un million d'exemplaires.

Bien évidemment, les développeurs remercient les joueurs, et rappellent qu'ils publient régulièrement des mises à jour de contenu, comme Haunted Shores il y a quelques semaines. Le titre est inclus dans le Xbox Game Pass, vendu 29,99 € pour trois mois d'abonnement sur Amazon.fr.