Sea of Thieves : des Vaisseaux Fantômes dans la mise à jour Haunted Shores

Sea of Thieves accueille régulièrement du contenu additionnel au travers de mises à jour gratuites, et aujourd'hui, le titre de Microsoft et Rare voit débarquer des Vaisseaux Fantômes et le retour du Capitaine Flameheart (qui n'est pas de notre galaxie). Ce dernier veut toujours contrôler les océans...

Le Capitaine Flameheart a donc rallié à sa cause des créatures surnaturelles de la Mer des Damnés, et ces Vaisseaux Fantômes voguent désormais sur l'océan de Sea of Thieves. Plus fragiles que les navires humains, ces bateaux sont quand même lourdement armés et très nombreux, prudence. Les joueurs pourront ainsi découvrir de nouveaux défis, et surtout croiser en mer le Burning Blade, navire du Capitaine Flameheart dont la présence est indiquée par un crâne flottant au-dessus des îles (comme les Forteresses Squelettes). Entouré de Vaisseaux Fantômes, le Burning Blade est souvent proche d'un gros trésor, mais il faudra le mériter. Si le bateau du Capitaine Flameheart est coulé, les joueurs pourront obtenir des boulets fantômes à utiliser dans leurs canons. Cette mise à jour Haunted Shores est temporaire, le Burning Blade et son capitaine rentreront chez eux après l'évènement, mais pas les Vaisseaux Fantômes, qui seront toujours là pour permettre de gagner de l'or et améliorer sa réputation auprès de l'Ordre des Âmes.

La mise à jour Haunted Shores introduit également de nouvelles activités via les défis quotidiens, toujours dans le but d'amasser de l'or, et de nouvelles musiques font leur apparition, comme Maiden Voyage et We Shall Sail Together pour mettre de l'ambiance sur la mer. Enfin, le Pirate Emporium a de nouveaux éléments cosmétiques aux couleurs de State of Decay, de quoi donner une atmosphère d’Halloween avant l'heure à Sea of Thieves, entre les zombies et les fantômes.

La mise à jour Haunted Shores est disponible dès aujourd'hui dans Sea of Thieves, le titre est pour rappel jouable sur PC (Windows Store et Steam) ainsi que sur Xbox One, et il est inclus dans le Xbox Game Pass.