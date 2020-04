Sea of Thieves : la mise à jour Ships of Fortune présentée en détail

Hier soir se tenait un nouvel Inside Xbox, et Microsoft a profité de l'occasion pour dévoiler Ships of Fortune, la prochaine mise à jour de Sea of Thieves qui est attendue dans les prochains jours sur PC et Xbox One. Et les joueurs vont encore une fois avoir un tas de choses à découvrir, sur terre comme en mer.

Les joueurs vont en effet pouvoir devenir des émissaires des sociétés de Sea of Thieves (Collectionneurs d’or, Ordre des âmes et Chance d’Athena) en s'adressant à un représentant d'un avant-poste. Grâce à ce nouveau titre, ils débloqueront un drapeau et il faudra passer cinq grades en effectuant des quêtes traditionnelles, permettant de gagner toujours plus d'or en récompense. Sauf que le pavillon attirera évidemment les autres joueurs en mer. Outre le drapeau, ils auront accès à des éléments cosmétiques pour le navire et leur personnage. Par ailleurs, la nouvelle société The Reaper's Bones fera son apparition dans Sea of Thieves, il sera également possible d'en devenir un émissaire, mais leur seul but est de voler les drapeaux des autres joueurs, ce qui ne va pas être très apprécié des pirates pacifistes voulant simplement partir à la chasse aux trésors. Cette nouvelle société se cachera au Reaper's Hideout.

L'Arène aura elle aussi droit à quelques changements, notamment concernant les cartes aux trésors, qui vont être remplacées par un coffre, indiqué par une balise des Loups de Mer. Il n'y aura qu'un seul endroit pour le livrer, autant dire que le combat sera féroce à l'arrivée. Le temps total de la partie passera par ailleurs à 15 minutes pour accélérer les choses. Par ailleurs, dans l'Arène (PvP) comme dans le mode Aventure (PvPvE), les joueurs pourront réanimer leurs coéquipiers tombés au combat pendant quelques secondes, afin qu'ils ne finissent pas au Vaisseau des Damnés.

Mais la meilleure nouveauté de Ships of Fortune, ce sera l'ajout de chats ! Eh oui, des compagnons félins viendront se rajouter aux perroquets et singes. Le Pirate Emporium permettra d'adopter trois chats différents, à savoir un félin « un peu miteux », un Ragamuffin ou un Mau. Les joueurs pourront même choisir la couleur du pelage et habiller l'animal avec des costumes Sovereign et Légendaires à retrouver toujours chez le Pirate Emporium. C'est également là qu'il faudra se rendre pour obtenir la collection Night Wulf.

La date de sortie de la mise à jour Ships of Fortune est fixée au 22 avril 2020 sur PC et Xbox One dans Sea of Thieves. Le titre de Rare est pour rappel disponible via le Xbox Game Pass et arrivera sur Steam prochainement.