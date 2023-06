Sea of Thieves : une mise à jour The Legend of Monkey Island annoncée en vidéo

Rare a pointé le bout de son nez lors du Xbox Games Showcase 2023 pour dévoiler la prochaine mise à jour de contenu de Sea of Thieves. Et les joueurs vont être ravis, car les développeurs ont réalisé une collaboration avec Lucasfilm Games pour un contenu The Legend of Monkey Island.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island introduira de nouvelles quêtes scénarisées avec Guybrush Threepwood, les pirates virtuels pourront visiter Mêlée Island et vivre des aventures inédites en solo ou entre amis, avec trois Tall Tales qui seront rajoutés sur trois mois, à partir du 20 juillet prochain.

Annoncé lors du Xbox Games Showcase, La Légende de Monkey Island sortira sous la forme d’épisodes mensuels à partir du 20 juillet, contant une toute nouvelle histoire avec plusieurs personnages (ainsi que leurs comédiens de doublage) de la série Monkey Island. Vos aventures vous mèneront à la rencontre de Guybrush Threepwood, de sa bien-aimée Elaine, du terrible Capitaine Fantôme LeChuck, de Murray, le crâne parlant démoniaque, et de bien d’autres visages familiers. Vous serez libre de visiter Mêlée Island et Monkey Island, et de résoudre des énigmes dans un style point and click adapté à la vue à la première personne de Sea of Thieves. Le tout se déroulera sur la Mer des Damnés, personne ne viendra donc interrompre votre voyage et vous empêcher de revivre la série iconique d’une toute nouvelle manière. Les trois voyages conçus en partenariat avec Lucasfilm Games constituant La Légende de Monkey Island (qui seront tous gratuits), vous offriront des aventures de cape et d’épée, pour une histoire authentique répondant à une seule question : que se passerait-il si Guybrush Threepwood arrivait sur la Mer des Voleurs ?

Sea of Thieves est pour rappel disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 12,99 € via Amazon.