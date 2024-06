Sea of Thieves : un navire de guerre surpuissant à piloter dans la Saison 13

Microsoft a profité du Xbox Games Showcase 2024 d'hier soir pour dévoiler la première bande-annonce de la Saison 13 de Sea of Thieves, le jeu de piraterie multijoueur de Rare. Les joueurs vont pouvoir hisser le pavillon du Capitaine Flameheart et s'allier avec un équipage de squelettes !

La Saison 13 introduira un nouvel Évènement de monde qui permettra en effet de s'emparer du navire amiral de Flameheart et d'être un véritable méchant pirate en mer, dans le but évidemment d'amasser un maximum de richesses.

Rare a montré son côté sombre dans une nouvelle bande-annonce enflammée de Sea of Thieves, annonçant le retour du capitaine Flameheart et invitant les joueurs et les joueuses à prendre part au combat contre le boss. Un tout nouvel événement mondial opposera les pirates au puissant navire amiral de Flameheart afin de s’en emparer, de faire pleuvoir le feu sur leurs ennemis avec un équipage squelettique à leurs ordres et de récolter les récompenses de leurs actes ignobles.

La date de sortie de la Saison 13 est fixée au 25 juillet 2024 dans Sea of Thieves sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et PlayStation 5, le titre est également inclus dans le Game Pass, vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € par mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.