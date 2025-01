Decima Engine : le moteur des Horizon bientôt dans tous les jeux PlayStation Studios ?

En 2013, Guerrilla Games sortait Killzone: Shadow Fall, qui sera le dernier titre de la franchise, mais également le premier jeu à utiliser le Decima Engine, un nouveau moteur graphique. Depuis, Decima a été utilisé dans les Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, dans RIGS: Mechanized Combat League, mais également dans les Until Dawn de Supermassive Games et même dans le Death Stranding de Kojima Productions, qui n'est pas un PlayStation Studios. Mais nous pourrions le revoir à toutes les sauces à l'avenir.

C'est du moins ce que laisse suggérer Astrid Huntjens, productrice sénior chez Guerrilla Games. Sur son profil LinkedIn, elle dresse la liste de ses missions au sein du studio, elle a évidemment travaillé sur Horizon Zero Dawn, mais elle affirme également « gérer la communication et les relations avec les autres studios Sony intéressés ou utilisant le moteur Decima ». Avoir un seul moteur de jeu dans plusieurs projets du constructeur des PlayStation, cela permettrait d'envoyer des développeurs sur n'importe quel jeu en cours de conception, ils auraient déjà les connaissances pour maîtriser le Decima. Une pratique idéale pour contrer l'Unreal Engine 5 d'Epic Games, utilisé à toutes les sauces dans l'industrie. Et surtout, cela permettrait de réaliser d'énormes économies : plus besoin de concevoir ou de mettre à jour chaque moteur, ni de se former sur un autre moteur, seul le Decima Engine compterait.

Cependant, il faut reconnaître certaines limites. Si Decima Engine a prouvé sa valeur pour les jeux en monde ouvert, dans les FPS et les jeux narratifs à la troisième personne (même si Ballistic Moon a opté pour l'UE5 pour le remake d'Until Dawn), ainsi que pour les portages PC, le moteur n'est sans doute pas adapté pour tous les genres de jeux vidéo. Et surtout, si un développeur ne connaissant que le Decima venait à être licencié, il serait bien dans l'embarras pour travailler dans un nouveau studio sur un autre moteur.

TwistedVoxel, qui relaye l'information, rappelle que l'ancien senior game designer de Bend Studio, Mathew Seymour, affirmait travailler avec le Decima Engine sur le prochain jeu du studio, derrière les Syphon Filter et Days Gone. D'après certaines rumeurs et quelques leaks, le futur titre de Bend Studio serait un jeu de tir live service en monde ouvert et qui pourrait donc tourner sous le Decima Engine, là où le jeu d'action avec des zombies utilisait l'Unreal Engine 4.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes et il faudra patienter encore quelques mois, voire années, pour savoir si le Decima Engine sera présent dans davantage de jeux PlayStation Studios. En tout cas, il est actuellement utilisé par Kojima Productions pour Death Stranding 2: On The Beach.