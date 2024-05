RUMEUR sur Deadlock : le prochain jeu de Valve mélangera ce qui se fait de mieux en jeux multijoueur

Valve n'est clairement pas le studio de développement le plus prolifique. La firme de Gabe Newell est connue pour Half-Life, Team Fortress, Portal, Left 4 Dead, Counter-Strike ou encore Dota 2, mais également pour sa plateforme Steam et sa console portable Steam Deck. Le studio expérimente en interne, mais n'hésite pas à tout balayer si cela ne convient pas aux attentes.

Cela fait donc des années qu'un curieux jeu est en développement chez Valve. Déjà connu sous le nom de Neon Prime et Citadel, celui qui se fait appeler désormais Deadlock refait parler de lui cette semaine, grâce à Gabe Follower, qui leak régulièrement des éléments liés à Valve. Deadlock serait un jeu de tir à la troisième personne, un hero shooter en 6 vs 6 sur de grandes cartes avec quatre chemins. Les personnages auraient des compétences uniques et pourraient utiliser des objets, le titre inclurait des mécaniques de tower defense. Les héros seraient capables de voyager rapidement sur la map grâce à des rails flottants, « similaires à BioShock Infinite ».

Le jeu prendrait place dans un univers mélangeant fantasy et steampunk, avec des magiciens, des robots et d'étranges créatures, le tout très inspiré du monde Dota, mais avec des villes européennes modernes, comme dans Half-Life. Le titre aurait d'abord eu des éléments de science-fiction inspirés de Half-Life et Portal, mais ils auraient été supprimés suite aux retours en interne, les développeurs préférant se concentrer sur la fantasy.

Bon, cela semble assez clair, mais Gabe Follower résume en affirmant que Deadlock aurait un gameplay nerveux, combinant des mécaniques déjà vues dans Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, SMITE ou encore Orcs Must Die.

Bien évidemment, il convient de prendre toutes ces (alléchantes) informations avec des pincettes, mais surtout, même si elles sont correctes, Valve peut très bien encore tout changer avant de sortir Deadlock. S'il sort un jour... Bref, il faut s'armer de patience, comme toujours avec ce qui vient de chez Valve.