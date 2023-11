Suicide Squad: Kill the Justice League de retour avec du gameplay inédit, le détail de ses éditions et de superbes costumes classiques

La semaine dernière, lors du bilan fiscal trimestriel de Warner Bros. Discovery, son CEO David Zaslav partageait sa vision de transformer toutes ses licences en jeux live service, sans se cacher que le but est d'engager suffisamment les joueurs pour qu'ils dépensent plus d'argent dedans. C'est justement la direction prise par le Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady, qui avait longuement été présenté lors d'un PlayStation State of Play en février dernier et devait alors paraître le 26 mai 2023. Il a depuis été repoussé au 2 février 2024 et ce n'est sans doute pas étranger à la réaction des joueurs. Si vous l'attendiez ou êtes simplement curieux, il vient de faire son retour médiatique avec une première vidéo Suicide Squad Insider, un format qui nous présentera le projet sous toutes ses facettes d'ici le lancement maintenu au début d'année prochaine sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).

L'action de ce jeu de tir à la 3e personne jouable aussi bien seul ou en coop prendra pour rappel place à Metropolis en nous faisant incarner les membres de la Task Force X, toujours au sein de l'Arkhamverse. La ville fera d'ailleurs le double de la taille de Gotham dans Arkham Knight, conçue pour la verticalité, la mobilité et le mélange des déplacements avec les fusillades et affrontements au corps à corps. Et le modèle live service sera toujours présent, avec du contenu post-lancement gratuit.

Ce premier numéro revient sur deux éléments centraux du jeu à savoir son histoire et son gameplay. Un élément important est d'abord évoqué, concernant le changement de ton par rapport à la trilogie Arkham (et son épisode VR). Forcément, après plus d'une décennie à ne faire que des jeux à l'ambiance sombre et qui constituent la quasi-intégralité du portfolio du studio, les joueurs ont associé Rocksteady à cela, mais c'était juste ce qui correspondait à l'univers de Batman et Gotham. Suicide Squad: Kill the Justice League disposera de bien plus de cinématiques que ses précédents jeux, utilisant la motion capture, et compte rester fidèle au matériau de base que sont les comics tout en proposant une expérience différente en termes de ressenti.

Le point de départ du scénario sera qu'Amanda Waller, à la tête d'A.R.G.U.S, enverra nos quatre personnages à Metropolis derrière les lignes ennemies, qui a été transformée en champ de bataille suite à l'invasion de Brainiac. La bande va donc débarquer dans le Hall de la Justice, faisant en partie office de musée, via un ascenseur secret présent dans une station de métro. C'est là qu'ils vont voler de l'équipement qui est exposé (quelle idée de laisser traîner ça sans réelle protection...), à savoir le Gantelet de Force véloce pour Captain Boomerang, un pistolet grappin avec un planeur pour Harley Quinn et un jetpack pour Deadshot. Seul King Shark n'aura pas besoin d'un coup de pouce scénaristique pour se déplacer avec aisance dans ce monde ouvert vertical, mais le chapeau lui va bien.

Et pour justifier qu'un tel terrain de jeu n'ait aucun civil, nous apprenons que Brainiac les a soit tous tués ou transformés en soldats pour son compte, ce qui est notamment le cas de la Justice League, d'où la nécessité d'en tuer les membres. Tous ne seront pas de suite des ennemis, puisque nous voyons Flash s'opposer à Green Lantern (John Stewart) avant sa corruption. Au passage, c'est à nouveau Tara Strong qui incarne Harley, tandis que le catcheur Nuufolau Joel Seanoa aka Samoa Joe a été choisi pour donner vie à King Shark.

Comme nous le savions déjà, le Pingouin fera office de vendeur puisqu'il tient un commerce d'armes anti méta-humains. Pour les déplacements, l'équipe a voulu que le simple fait de se mouvoir en ville soit fun, mais il faudra également bien les maîtriser pour venir à bout des ennemis, par exemple pour contourner leur bouclier. Tous les personnages disposeront d'une attaque iconique au corps à corps capable de créer des jongles pour briser les boucliers ennemis et ensuite les enchaîner avec nos armes à feu, ainsi que d'une attaque puissante ciblant une unique cible appelé le Coup suicide, dont le temps de recharge sera plus long. Un système de contre tiré des jeux Arkham a été mélangé à tout cela, baptisé le Contre-tir.

Quant aux spécificités de chaque membre de la Task Force X : le grappin d'Harley l'aidera à se rapprocher pour utiliser sa batte ou se balancer tout en tirant à distance ; Captain Boomerang utilisera un mélange de pistolets-mitrailleurs, fusils de précision et à pompe ; King Shark aura une technique appelée Tombée atlante depuis les airs et maniera des fendoirs, faux et couteaux de combat ; et Deadshot se servira de fusils de précision et d'assaut, de pistolets, ainsi que ses canons de poignet. Le prochain épisode nous montrera encore côté gameplay et mécaniques de combat.

Pour terminer, les deux éditions du jeu ont été dévoilées, ainsi que les bonus de précommande prenant la forme de tenues classiques qui plairont forcément aux fans.

Bonus de précommande Quatre tenues Suicide Squad Classiques, une pour chaque membre de l'équipe en bonus de précommande et disponible au lancement.



Quatre tenues de Rebelles, une pour chaque membre de l'équipe en bonus de précommande PlayStation 5, éditions digitales uniquement. Suicide Squad: Kill the Justice League - Édition Standard - 69,99 € sur PC / 79,99 € sur consoles Accès aux Pass de Combat saisonniers gratuits (à mesure de leur disponibilité). Suicide Squad: Kill the Justice League - Édition Deluxe - 99,99 € sur PC / 109,99 € sur consoles Contenu de l'Édition Standard.

Quatre tenues Justice League, une pour chaque membre de l'équipe.

Trois armes notoires de Black Mask (pistolet, fusil sniper et arme lourde).

Quatre poupées d'escouade pour arme, une pour chaque membre de l'équipe.

Un jeton de Pass de Combat premium.

Quatre palettes de couleur, une par membre de l'équipe (versions numériques uniquement).

Accès anticipé au jeu jusqu'à 72 heures avant le grand lancement : le 2 février (bonus de précommande).

Suicide Squad: Kill the Justice League est d'ores et déjà listé sur Amazon si vous souhaitez le précommander en boîte. Notez qu'une connexion Internet obligatoire sera demandée pour jouer, même en solo.