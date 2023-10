Bungie : licenciements et possibles reports de Destiny 2 : La Forme Finale et Marathon, rien ne va plus !

C'est une journée bien sombre pour les employés de Bungie et les fans du studio, car plusieurs annonces peu réjouissantes ont été rapportées sur la Toile. La principale mauvaise nouvelle nous est venue de différentes sources et rapporte qu'une vague de licenciement touche la société derrière Destiny 2. L'ancien community manager dmg04 (désormais CM pour Valorant) a ainsi reçus des messages de ses ex-collègues et amis concernés par ces suppressions de postes, partageant sa frustration en évoquant des échos continus de décisions médiocres et un mauvais management, comme quoi cela va mal depuis un moment. Parmi les personnes concernées, nous retrouvons par exemple Liana Ruppert, CM qui s'occupait également de l'accessibilité et Griffin Bennett, Social Media Lead. Jason Schreier de chez Bloomberg a également rapporté ce fait, notamment via un article dédié, déclarant que le CEO du studio Pete Parsons a envoyé un e-mail aux employés pour leur annoncer qu'ils « entendraient des nouvelles aujourd'hui » et qu'une réunion d'équipe plus tard dans la journée aurait lieu pour « discuter des évènements du jour ». Pour le moment, nous ne savons donc pas combien de personnes ont perdu leur emploi, juste que les principaux postes touchés seraient liés à l'édition, marketing, communication et tout l'aspect social, ce dont le studio va pourtant bien avoir besoin pour faire face à la communauté, avec de potentiels ingénieurs aussi impactés selon Paul Tassi de Forbes.

En effet, Bungie va visiblement avoir besoin de faire passer une grosse pilule auprès de la communauté de Destiny 2, car la prochaine extension du jeu serait reportée de plusieurs mois, rien que ça ! Pour le moment, La Forme Finale est attendue le 27 février 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Si ce que rapporte Jason Schreier s'avère - le contraire serait étonnant compte tenu de ses antécédents en la matière -, la sortie serait repoussée au mois de juin 2024. Oui, entre trois et quatre mois plus tard, c'est énorme pour un jeu live service qui a besoin de faire de la rétention de joueurs et de maintenir une certaine hype. La Saison 23, qui sera la dernière avant de passer à un modèle épisodique, pourrait donc durer sept mois, le contenu ne se créant pas en claquant des doigts et la trame narrative ne pouvant pas être modifiée au dernier moment. Ce serait donc encore plus long que la Saison des Disparus qui avait eu droit au Pack 30e anniversaire Bungie pour nous faire patienter et générer des rentrées d'argent. Espérons au moins que la prochaine saison ne soit pas étirée en conséquence, la narration habituelle au compte-gouttes sur environ sept semaines ayant déjà de quoi en lasser plus d'un.

Ce report ferait donc rater à La Forme Finale la fin de l'exercice fiscal de Sony et serait l'une des raisons pour laquelle les licenciements ont lieu. Le géant japonais n'est en effet pas à sa première réduction d'effectif cette année. Le personnel du studio Media Molecule et des membres clés de la division PlayStation en ont fait les frais récemment. Lors du rachat de Bungie début 2022 pour 3,6 milliards de dollars, pas moins de 1,2 milliard de cette somme avait pourtant été investi pour permettre la rétention des employés. C'est donc un échec cuisant qui va sans doute faire regretter au studio de ne pas être resté indépendant.

Destiny 2 n'est pas le seul jeu concerné par un report, puisque l'extraction shooter Marathon, officialisé en mai dernier lors du PlayStation Showcase, ne sortirait finalement pas avant 2025... Toutes les rentrées d'argent du studio pesant sur les épaules du FPS qui arrive en bout de route avec la conclusion de sa Saga de la Lumière et des Ténèbres, sans que son avenir soit clairement défini, c'est donc un double coup dur. En plus, rien ne dit que Marathon sera un succès à sa sortie. Et c'est sans parler des développements annexes dont nous parlions cet été, dont le projet Gummy Bears. D'ailleurs, comme l'a fait remarquer Destiny Bulletin, les offres d'emploi du site de Bungie sont passées de plus d'une quarantaine de postes à pourvoir à... 19. Comme l'indique le profil LinkedIn du studio, plus de 1 600 personnes étaient employées, reste à voir combien ont été touchées par les licenciements.

Pour terminer, voici ce qu'a déclaré le CEO Pete Parsons sur Twitter / X, qui aurait sans doute mieux fait de s'abstenir, car la communauté n'a évidemment pas été tendre avec lui en réponse.

Aujourd'hui est un triste jour chez Bungie alors que nous disons au revoir à nos collègues qui ont tous eu un impact significatif sur notre studio. Ce que ces individus exceptionnels ont apporté à nos jeux et à la culture Bungie a été énorme et continuera à faire partie de Bungie pendant longtemps. Ce sont des gens vraiment talentueux. Si vous avez des postes vacants, je les recommande vivement à chacun d'entre eux.

Si en termes de jeux sortis, 2023 aura gâté les joueurs, le son de cloche aura été bien différent du côté des développeurs du monde entier. Espérons que tous puissent retrouver un emploi rapidement.

