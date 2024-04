Destiny 2 : La Forme Finale, Bungie se transcende, dévoilant la Doctrine prismatique et de nouveaux ennemis effroyables !

Après trois semaines de livestreams où les développeurs nous ont présenté la mise à jour Dans la Lumière de Destiny 2, nous avions cette fois rendez-vous pour un aperçu de gameplay de l'extension La Forme Finale / The Final Shape attendue début juin, dont toutes les annonces précédant celles du jour sont à retrouver dans notre article dédié. Pour être tout à fait honnête, nous n'attendions rien d'extraordinaire, juste de voir plus en détail les nouveaux Supers de Lumière et les Subjugueurs, le tout en direct. Nous ne pouvions pas être plus éloigné de ce qui a été introduit lors de cette présentation, à commencer par le fait qu'elle était pré-enregistrée et nous comprenons bien pourquoi avec autant d'éléments condensés en un peu moins d'une vingtaine de minutes si nous ne comptons pas les bandes-annonces. Après une réception plus que mitigée en août dernier ayant eu pour résultat un taux de précommandes assez bas, puis un report s'accompagnant de licenciements, Bungie était clairement dos au mur. C'est malheureusement dans ce genre de situation que le studio semble le plus se démener, car nous avons été plus qu'agréablement surpris par les nouveautés introduites. Si nous en croyons les dires de Paul Tassi, il semblerait même que ces éléments n'aient été ajoutés qu'après le showcase d'août. Si tel est le cas, ce serait encore plus bluffant, en plus de concorder avec un certain sentiment de lâcher prise, car les développeurs vont véritablement lancer dans la nature de quoi casser tout l'équilibre de la sandbox pour notre plus grand plaisir, ce qu'ils évoquent d'ailleurs à plusieurs reprises. Après cette longue introduction, faisons le point sur ce qui a été dévoilé. Notez la présence de Luke Smith en préambule, sur laquelle nous reviendrons dans un autre article qui risque fort d'exciter la communauté.

Dès les premières secondes montrant du gameplay, les icônes de l'interface liées aux compétences nous ont immédiatement sauté aux yeux et pour cause, elles étaient de couleurs différentes, sans parler de la présence d'une barre inédite sous le Super. Ces simples éléments résument à eux seuls LA grosse nouveauté de La Forme Finale que sera la Doctrine prismatique. Oubliez les théories d'une troisième Doctrine des Ténèbres de couleur rouge, la mode chez les Gardiens pour la deuxième moitié de l'année 2024 sera au rose psychédélique, les mêmes teintes que celles du portail menant dans le Cœur pâle.

La Doctrine prismatique reposera sur un principe aussi simple que jouissif illustré par un concept art de toute beauté : pouvoir combiner nos pouvoirs de Lumière et Ténèbres précédemment acquis. Outre la possibilité d'utiliser ensemble des compétences de différents types, ainsi que plus d'Aspects et Fragments qu'à l'accoutumée (le détail exact du fonctionnement et des possibles restrictions reste inconnu pour le moment), cela se traduira par la présence de deux jauges se remplissant au fur et à mesure de notre utilisation de ces types de pouvoirs. Lorsque ces deux segments se seront rejoints, la Transcendance pourra être activée. Son déclenchement sera d'ailleurs assez stylé, l'Arcaniste agitant ses mains à la manière de Doctor Strange, le Chasseur effectuant un mouvement avec un couteau et le Titan frappant ses poings prêt à en découdre.

Chaque classe disposera d'une nouvelle grenade unique dans cet état, combinant Lumière et Ténèbres : Stase et Abyssal pour l'Arcaniste, Solaire et Stase pour le Chasseur, Filobscur et Cryo-électrique pour le Titan. La Transcendance fera regagner notre grenade et attaque de mêlée lors de son activation, et les bonus de dégâts d'armes se cumuleront. Sur son site, Bungie a précisé que les Aspects et Fragments inédits de la Doctrine prismatique ne devront être déverrouillés qu'une seule fois pour l'ensemble du compte.

Autre nouveauté en lien direct avec ces pouvoirs, l'ajout d'objets de classe exotiques (brassards, capes et fanions). Oui, il en existait déjà dans Destiny, mais ceux-là seront bien différents. Ils pourront combiner deux attributs provenant d'autres équipements exotiques, même s'ils ne sont pas de notre classe ! Pour ne pas rendre cela trop abusé, ces perks seront aléatoires et ne s'activeront qu'avec la Doctrine prismatique. Il faudra attendre de voir la liste pour juger de leur plein potentiel, mais cela donne déjà bien envie.

Enfin, le dernier élément que nous n'attendions franchement plus, c'est bel et bien la révélation d'une race entière de nouveaux ennemis, la faction de l'Effroi (Dread en anglais), dont nous connaissions déjà les premiers représentants. Après les Tourmenteurs l'an dernier dans Éclipse / Lightfall, basés sur Nezarec, et les deux sortes de Subjugueurs révélés l'été dernier, inspirés par Rhulk, ce sont quatre autres types d'unités qui ont été dévoilés au sein de cette bande d'êtres façonnés par le Témoin. Bien des joueurs avaient été déçus que les vaisseaux pyramides soient vides à leur arrivée dans le système solaire et les origines de notre ennemi ne permettaient pas que nous combattions son espèce. Le problème est donc enfin résolu. Cela faisait tout de même depuis les Infâmes dans Renégats / Forsaken (2018) qu'aucune race inédite n'avait été ajoutée, qui étaient de plus issus des Déchus (Éliksni). Bungie s'était depuis contenté de modifier des skins ou de créer au compte-goutte de nouvelles unités pour les factions existantes, comme les Wyvernes ou les Gardiens de la Couvée lumineuse de Savathûn, afin d'apporter un peu de variété. Et en soi, même les Corrompus n'étaient au final que les ennemis de D1 Vanilla modifiés, alors de telles nouveautés au bout d'une décennie sont clairement un sacré évènement.

Nous aurons donc affaire aux Faucheurs (Grim), surnommés « chauve-souris avec un flingue », une unité aérienne très mobile capable de ralentir et supprimer nos compétences avec leur cri. Les Carapaces (Husks) seront de véritables acrobates bons en mêlée, qu'il faudra éliminer en touchant leur point faible au risque de voir une sorte de ver volant sortir de leur corps une fois tués, qui nous foncera dessus. Les Préposés (Attendants) et Fileurs (Weavers) seront quant à eux des Psions remodelés, maniant respectivement la Stase et le Filobscur.

En plus de ces nouveautés, Bungie a ajouté à l'offre de précommande de l'extension un deuxième Emblème et un vaisseau exotique qui vend du rêve, baptisé tout simplement Vaisseau pyramidal. Préparez-vous à voir des pyramides de toutes les couleurs en orbite ! Oui, le studio a sorti l'artillerie lourde pour booster les préventes de La Forme Finale et cela se voit.

Outre cet aspect marketing, la présentation a montré bien des éléments non discutés par les développeurs. En termes de missions de la campagne, trois noms sont revenus à plusieurs reprises, à savoir Temptation, Dissent et Transmigration, que ce soit en mode Classique ou Légendaire. Deux Secteurs oubliés se nommeront quant à eux The Forgotten Deep et The Broken Deep, s'il ne s'agit pas du même à différents stades de développement. Au moins un Assaut baptisé Liminality sera inclus, voire deux si celui sans nom demandant d'explorer The Forgotten City est différent. Une activité faisant penser à un dérivé du Protocole Intensification sera aussi au programme, Overthrow the landing, qui était au niveau 3 avec un objectif demandant de marquer 1 000 points. Enfin, plusieurs zones ont été aperçues, dont deux nommées : The Divide et The Maelstrom.

Veuillez par ailleurs noter que l'arme tenue au début par le Gardien lorsque le Témoin fait apparaître un Subjugueur est le fusil automatique La Rébellion de l'abysse du Raid La Chute de Cropta, au cas où vous ne seriez pas familier avec. La bande-annonce diffusée à la toute fin a elle de quoi intriguer, car la voix féminine nous appelant « Lumière de l'espoir » est inédite. Serait-ce celle du Voyageur ? Cela concorderait avec de vieux concepts et les statues voilées rencontrées depuis des années. Wait & see.

Vous en voulez plus ? Un article de blog dédié à la Doctrine prismatique sera publié ce mercredi et devrait donc nous en apprendre un peu plus à son sujet. Après ça, nous pouvons tout de même nous demander quelles potentielles restrictions il y aura la concernant, car si elle devient utilisable en PvP, cela risque d'être un joyeux bordel. Elle risque aussi de mettre de côté la seule utilisation d'une Doctrine séparément.

La date de sortie de Destiny 2 : La Forme Finale est pour rappel fixée au 4 juin 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez la précommander sur ordinateurs chez Gamesplanet au prix de 44,99 €. De nombreux visuels sont à admirer en page suivante.

