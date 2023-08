Bungie recrute pour une sorte de MOBA, un projet Gummy Bears qui s'inspire des « jeux de type grenouille » ?

Source: Bungie et The Game Post

Il y a près de quatre ans, en septembre 2019, Bungie par le biais de son CEO Pete Parsons évoquait vouloir sortir de nouvelles licences d'ici 2025. Une année plus tard, en 2020, plusieurs offres d'emploi nous donnaient des indices sur les intentions du studio, dont un projet avec des personnages fantaisistes par exemple. Actuellement, nous savons que le développement de Destiny 2 va se poursuivre au-delà de l'extension La Forme Finale qui sera présentée ce mardi et que l'extraction shooter PvP Marathon sera à priori le prochain lancement majeur de la firme. Eh bien, ces derniers jours, de nouveaux détails officiels ont été communiqués au sujet d'un troisième jeu, dont un intitulé des plus étonnants.

Une série de trois tweets a évoqué le programme interne de Bungie d'incubation de projets (qui ne verront donc pas forcément le jour), dans le but de recruter pour ces derniers en proposant des emplois entièrement en distantiel sans nécessité de se rendre dans les locaux de Bellevue. Le studio recherche ainsi des profils de tout horizons pour bâtir des mondes inclusifs, dont un « jeu d'action en équipe inspiré par de nombreux genres, dans un univers de science-fantasy entièrement nouveau », qui est l'un de ses favoris. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet énoncé ? Ce ne sont pas ses inspirations qui nous donneront une réponse définitive tant elles sont nombreuses :

Il s'inspire des jeux de combat, des plateformers, des MOBA, des simulations de vie et des jeux de type grenouille (frog-type games en anglais, NDLR), enveloppés dans un monde léger et comique.

Mais qu'est-ce qu'un « jeu de type grenouille » ? Faut-il s'attendre à une production où les personnages sautent dans tous les sens ? Ce qui est sûr, c'est que cette simple mention a suscité bien des réactions sur la Toile, ce qui était sans doute l'objectif souhaité. Bungie ajoute que ce projet inclura toute la profondeur, la maîtrise et l'action caractéristiques de ses autres projets, et veut proposer une communauté inclusive et amicale. Est-ce là le jeu pour lequel Joe Ziegler a été recruté ? Ce dernier étant directeur sur un jeu non spécifié et ne travaillant pas sur Marathon, c'est fort possible.

Le recrutement pour ce jeu est particulièrement actif, mais d'autres projets plus petits nécessitent aussi des postes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à consulter le site dédié. Ce dernier arbore plusieurs illustrations, qui sont effectivement bien loin des univers assez sérieux des jeux connus de Bungie (Halo, Destiny et Marathon).

Par ailleurs, selon The Game Post, le MOBA-like décrit plus haut aurait comme nom de code Gummy Bears et proposerait une expérience de jeu compétitif en PvP en équipe avec des personnages très mignons et colorés, presque fluo / néon. Et bien que le logo de « Matter » soit balancé sans aucune autre mention par ce site, nous avons déjà pu lire ailleurs que ce projet serait potentiellement abandonné. Il serait de toute manière étrange de ne pas utiliser cet intitulé connu de la communauté si les deux projets étaient liés.

L'avenir de Bungie commence donc doucement à s'éclaircir, mais en attendant d'en savoir plus, seul Destiny 2 est actuellement disponible, dont toutes les extensions sont en vente chez Gamesplanet.