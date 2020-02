Ubisoft recrute une nouvelle équipe pour un projet AAA VR de grande envergure

En collaboration avec les studios Ubisoft Bombay et Ubisoft Reflections, nous avons appris qu'Ubisoft Düsseldorf cherchait à recruter une nouvelle équipe pour développer un jeu en réalité virtuelle basé sur l’une de ses grosses licences. C'est à travers une offre d’emploi faite sur le site Indeed que le géant nous montre clairement son envie de se focaliser sur la narration afin de ne pas propager qu'une simple expérience à la Eagle Flight VR.

L’offre d’emploi partagée nous permet d’en apprendre plus sur ce projet, les objectifs principaux et le type de profil que recherche Ubisoft pour cette mission :

Nous recherchons un concepteur narratif expérimenté pour un projet AAA VR non annoncé. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur narratif pour créer une structure narrative cohérente et crédible, un excellent dialogue et des personnages crédibles. Votre objectif est de créer un monde vivant et riche rempli de contenu et de personnalité. Vous serez chargé de développer une narration forte par des moyens actifs (gameplay, systèmes, économie, personnages…) pour favoriser l'engagement des joueurs, la curiosité et la satisfaction. Vous créerez également les conflits centraux du jeu et assurerez une expérience d'histoire exceptionnelle à nos joueurs. Nous acceptons maintenant les candidatures pour Narrative Designer - Rejoignez-nous aujourd'hui pour façonner l'avenir de la VR !

Pour l’instant aucun titre n’a fuité... Mais pour rappel, Ubisoft Düsseldorf est l’un des trois studios en Allemagne qui s’occupe de jeux tels que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Far Cry, Anno et bien d’autres ; sachant qu’en juillet dernier Ubisoft avait signé un contrat lié à la sortie sur Oculus Rift de titres se penchant sur les licences Assassin’s Creed et Splinter Cell... Avez-vous une petite idée de la surprise que nous prépare la firme ? Et si vous pensez en avoir les compétences nécessaires, pourquoi ne pas postuler pour aider au développement de ce jeu mystère ?