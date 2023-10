Ubisoft annonce une mauvaise nouvelle, ça sent mauvais pour Star Wars Outlaws

En juin dernier, Ubisoft et son studio de développement Massive Entertainment (The Division) dévoilaient en grande pompe Star Wars Outlaws, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert qui suivra une hors-la-loi dans la Bordure extérieure. Un titre très attendu par les fans de Star Wars, qui doit normalement arriver l'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération.

Certains bruits de couloir laissaient entendre que Star Wars Outlaws était prévu pour un lancement en début d'année 2024 mais, dans son dernier bilan financier, Ubisoft mentionne une mauvaise nouvelle. Il explique en effet avoir repoussé un gros jeu à l'année fiscale 2024-2025 afin de « maximiser sa création de valeur ». Ubisoft ne dévoile pas le nom du jeu, mais tout semble croire qu'il s'agisse de Star Wars Outlaws, et qu'il serait repoussé entre avril 2024 et mars 2025.

Bien entendu, la période de lancement est vaste, et Ubisoft peut très bien espérer lancer son jeu en fin d'année prochaine, sans avoir à le repousser officiellement. Quoi qu'il en soit, Star Wars Outlaws ne devrait pas débarquer dans les mois à venir. Pour patienter, vous pouvez retrouver Star Wars Jedi: Survivor à partir de 47 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

